M. Patricia Rivera, MD
Campos de atuação e especialidades
- Pulmonary/Lung Cancer/Drug-Related Pneumonitis/Pleural Disease
Afiliações
- Professor of Medicine, Division of Pulmonary Diseases and Critical Care Medicine
- University of Rochester Medical Center
Educação
- Residency, Pulmonary Disease, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center
- Fellowship, Pulmonary Disease, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center
- Residency, Internal Medicine, North Shore University Hospital-Manhasset
Certificados
- Internal Medicine and Pulmonary Medicine