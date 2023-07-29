George Newman, MD, PhD
Campos de atuação e especialidades
- Neurology, Vascular Neurology, Spinal Disorders
Educação
- Medical School: University of Virginia School of Medicine, Charlottesville, VA
- Residency: Internal Medicine, Roger Williams Medical Center, Providence, RI
- Residency: Neurology, University of Virginia, Charlottesville, VA
Certificados
- American Board of Psychiatry and Neurology – Neurology
- American Board of Psychiatry and Neurology – Vascular Neurology
- American Board of Psychiatry and Neurology – Neurocritical Care
Selecionar prêmios, realizações e publicações
- Osler-Blochley Award, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
- Over 60 articles in peer-reviewed journals
Capítulos e comentários do manual