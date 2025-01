A erva-de-são-joão é usada principalmente para aliviar os sintomas da depressão leve a moderada.

A erva-de-são-joão tem sido usada no tratamento de doenças de pele, incluindo psoríase, e do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) em crianças.

Existem alegações de que a erva-de-são-joão consegue inibir o HIV, o vírus que causa a AIDS. No entanto, ela interfere nos efeitos de muitos dos medicamentos que são mais eficazes para tratar a infecção por HIV.