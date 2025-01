A equinácea é tomada principalmente para ajudar a prevenir ou a tratar infecções virais no trato respiratório superior, como o resfriado comum. Algumas pessoas aplicam a equinácea na forma de creme ou pomada para tratar distúrbios da pele e curar feridas. Os proponentes afirmam que a equinácea tem efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios, ajudando a prevenir o câncer e outras doenças. Os antioxidantes protegem as células contra danos causados pelos radicais livres, que são produtos com alta atividade química derivados da atividade normal das células.