Preparação de uma prótese de membro

Durante o processo de ajuste, a pessoa aprende como funcionar com uma prótese. O processo envolve várias consultas para alcançar níveis aceitáveis de conforto e estabilidade.

No caso de pessoas com uma prótese de membro superior, após conforto e estabilidade terem sido alcançados, o protesista ortopédico ajusta as articulações e o apêndice terminal para maximizar a função. A reabilitação com um terapeuta ocupacional ou fisioterapeuta inclui exercícios específicos projetados para fortalecer os músculos e manter sua flexibilidade no membro residual, bem como para ensinar a pessoa a usar a prótese para as atividades diárias.

No caso de pacientes com uma prótese de membro inferior, após conforto e estabilidade do membro residual terem sido alcançados, uma prótese de quadril, joelho, tornozelo e/ou pé é introduzida para se obter equilíbrio e postura. Inicialmente, a pessoa começa andando entre barras paralelas. À medida que a pessoa aprende a andar com uma prótese, o protesista ortopédico ajusta ou muda as articulações e o apêndice terminal para maximizar a função.

Aconselhamento ou psicoterapia podem ajudar quando as pessoas estão tendo dificuldade em se ajustar à perda de seu membro e ao uso da prótese

