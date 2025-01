Partes da prótese

A prótese se encaixa no corpo por contato direto com a pele ou por uma interface feita de vários materiais finos e acolchoados, usada sobre o membro residual.

Uma interface acolchoada com gel, usada sobre o membro residual, protege a pele e ajuda a igualar as pressões. Interfaces feitas sob medida podem ser necessárias para membros residuais com contornos irregulares (devido, por exemplo, a cicatrizes profundas, ossos afilados ou queimaduras). Idealmente, as pessoas devem ter duas interfaces idênticas, para que possam alternar diariamente. Alternar a interface ajuda a manter sua elasticidade e formato por mais tempo. Em geral se recomenda que as interfaces sejam trocadas a cada seis meses e, no caso de pessoas muito ativas, a cada três a quatro meses.

Uma meia protética pode ser usada no lugar de uma interface de gel ou juntamente com ela. As meias são feitas de lã, náilon ou tecidos sintéticos, algumas vezes com gel entre as camadas de tecido. As meias estão disponíveis em diferentes espessuras (camadas). O tamanho do membro residual muda normalmente durante o dia como resultado das atividades, clima e outros fatores. Meias protéticas e almofadas especiais são usadas para lidar com essas alterações. Ao colocar uma ou mais meias de diferentes espessuras ou ao remover meias, a pessoa pode adequar o ajuste do soquete para torná-lo mais confortável à medida que o membro residual muda de tamanho durante o dia. Quando não for possível manter um encaixe confortável e estável com o uso de meias protéticas ou almofadas especiais, o protesista ortopédico (um especialista que projeta, adequa, fabrica e ajusta próteses) pode ajustar o soquete.