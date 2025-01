Opções para próteses de membros

Existem cinco tipos gerais de próteses de membro superior:

Próteses passivas

Próteses body-powered

Próteses mioelétricas com energização externa

Próteses híbridas

Próteses para atividades específicas

Próteses passivas auxiliam no equilíbrio, estabilização de objetos (como segurar o papel enquanto escreve) e em atividades recreativas/vocacionais. Elas se parecem com um membro natural e são mais leves e mais baratas, mas não oferecem movimentos ativos da mão e das articulações.

As próteses body-powered (ativadas pelo movimento do corpo) são as mais comuns porque tendem a ser mais baratas, mais duráveis e exigem menos manutenção. Um sistema de alças mantém a prótese no lugar e usa o movimento da escápula e do braço para operar o gancho, a mão e/ou articulação do cotovelo. Alguns sistemas usam o braço oposto para desencadear uma função em particular; uma extremidade de uma tira circunda o braço oposto na axila e a outra extremidade se conecta a um cabo que controla o dispositivo terminal (gancho, mão ou dispositivo especializado para a função específica). Em geral, pessoas envolvidas em trabalho físico preferem esse tipo.

Próteses mioelétricas com energização externa fornecem movimento ativo da mão e articulações sem a necessidade de mover ombro ou corpo. Sensores e outros comunicadores usam o movimento muscular do membro residual ou da parte superior do corpo para controlar atuadores eletricamente energizados, que fornecem maior força de preensão em comparação a próteses body-powered.

Próteses híbridas são comumente usadas em amputações de membros superiores em nível mais elevado. Elas combinam recursos específicos da prótese body-powered e mioelétrica. Por exemplo, um cotovelo body-powered pode ser combinado a uma mão ou dispositivo terminal com energização externa.

Próteses para atividades específicas são para pessoas que participam de atividades que poderiam danificar o membro residual ou a prótese do dia a dia, ou quando a prótese do dia a dia não funciona com eficiência. Essas próteses frequentemente incluem uma interface com desenho especializado, soquete, sistema de suspensão e dispositivo terminal. Dispositivos terminais específicos para atividades podem permitir que a pessoa segure um martelo e outras ferramentas, um taco de golfe ou taco de beisebol, ou segure uma luva de beisebol. Outros auxiliam em atividades específicas variadas (por exemplo, natação ou pesca). Essas próteses podem ser passivas ou controladas pela pessoa com a amputação.