Inchaço do membro residual

O inchaço pode ocorrer mesmo após a maturação do membro residual, 18 a 24 meses após a cirurgia. Ter um soquete protético bem ajustado é a melhor maneira de manter o tamanho consistente do membro residual. Medidas que podem ser usadas quando não estiver usando a prótese incluem a aplicação de compressão externa com

Faixas elásticas

Uma vestimenta elástica compressiva

A interface viscoelástica usada quando usando a prótese

Em um clima úmido e quente, o membro residual pode inchar e suar, dificultando a colocação da prótese. Tomar banho de chuveiro frio ou mergulhar o membro residual em água fria por três a cinco minutos e secar com toques suaves imediatamente antes de colocar a prótese pode ajudar. Cinco a quinze minutos após a colocação da prótese, ela deve ser removida e recolocada imediatamente. Essa estratégia ajuda a posicionar o membro residual adequadamente dentro do soquete. Não sendo possível mergulhar o membro residual em água fria no momento, enrolar com uma bandagem elástica ou usar a interface viscoelástica e elevar o membro durante vinte minutos ou mais ajuda.

Medidas adicionais para evitar problemas com inchaço incluem ter uma dieta nutritiva e seguir um programa consistente de atividades físicas que envolva a prática de exercícios e/ou fisioterapia para manter a massa muscular

