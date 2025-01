Cuidado da pele do membro residual

As doenças que reduzem a circulação nos membros inferiores (por exemplo, doença arterial periférica ou diabetes) e trazem risco de amputação também aumentam o risco de apresentar ruptura e infecção da pele depois da amputação.

Algumas dessas doenças (tais como o diabetes) e outras (tais como doenças neurológicos) afetam a capacidade de sentir dor e outras sensações. Os pacientes com esses distúrbios podem não sentir desconforto ou dor quando há ruptura da pele ou uma infecção se apresenta e, portanto, não observam esses problemas. Esses pacientes deverão remover a prótese várias vezes ao dia para verificar se há vermelhidão ou outros sinais de ruptura ou infecção na pele. Outros pacientes deverão procurar esses sinais na pele pelo menos uma vez ao dia.

Problemas de pele são mais prováveis quando o membro residual tem determinadas características, incluindo excesso de tecido na extremidade do osso, pele frouxa, pele queimada, enxertos de pele, cicatrizes espessas ou profundas e caroços ou pontas agudas na extremidade óssea.

Se o soquete da prótese tiver um encaixe ideal, problemas de pele são mínimos. Porém, mesmo com um bom ajuste, alterações normais do membro, como encolhimento muscular e diferenças diárias no volume de fluido podem alterar a relação entre o membro e o soquete e aumentar o risco de haver problemas. Se a porção superior do soquete estiver muito apertada, a circulação fica comprometida e o membro pode inchar, aumentando a pressão sobre o membro residual distal e o risco de problemas em camadas mais profundas da pele. Se o soquete estiver muito folgado, uma pressão excessiva será aplicada à extremidade do membro e às proeminências ósseas, causando problemas de pele.