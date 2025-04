Considerações gerais sobre a prótese de membros

Os objetivos variam desde mobilidade simples a ser capaz de realizar atividades de alto impacto, como correr e saltar. Os componentes da prótese são personalizados para ajudar as pessoas a atingir seus diferentes objetivos. Avanços em materiais de amortecimento, no desenho do soquete da prótese e na tecnologia do componente protético do pé, tornozelo, joelho, mão, pulso e cotovelo têm melhorado significativamente o conforto e a função. Ao ajustar uma prótese, o protesista ortopédico trabalha para garantir que a pessoa esteja confortável, estável ao ficar de pé e caminhar e consiga alcançar seus objetivos individuais.

Pacientes com bom estado geral e altamente motivados usando uma prótese, poderão realizar muitos feitos extraordinários (por exemplo, paraquedismo, escalar montanhas, participar de triátlons, ter participação plena em esportes ou retornar a empregos exigentes ou voltar à ativa nas forças armadas). Se a prótese for utilizada apenas para mobilidade básica ou para atividades que demandam mais, ela pode oferecer benefícios psicológicos profundos e melhorar a qualidade de vida.

O sucesso no uso da prótese depende de:

Outros quadros clínicos da pessoa

A capacidade física e cognitiva da pessoa

As características do membro residual

Como o soquete da prótese se encaixa e é fixado ao corpo

O ajuste de uma prótese é uma habilidade especializada. Além disso, também pode ser difícil para as pessoas fazerem os ajustes mentais e físicos necessários para funcionar com a prótese. Assim, todo o processo de selecionar e ajustar os componentes e avaliar a função global de uma prótese é um desafio e demanda tempo significativo. Nem todas as pessoas são candidatas a todos os tipos de próteses.