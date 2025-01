Decisões sobre tratamento médico

Uma vez que as informações médicas podem ser complexas, o profissional de saúde deve fornecer uma perspectiva sobre os possíveis riscos e benefícios. Por exemplo, nos Estados Unidos, a propaganda de vários medicamentos é acompanhada de uma longa lista de possíveis efeitos colaterais que variam de leves a desastrosos, mas essas propagandas não fornecem nenhuma informação sobre os seguintes assuntos:

Quantas pessoas apresentarão esses efeitos colaterais

As consequências desses efeitos colaterais

As consequências de não tratar a doença

Assim, uma pessoa que poderia se beneficiar em muito com o tratamento talvez se recuse a tomar o medicamento, porque ela teme sofrer os efeitos colaterais que são descritos nas propagandas (que podem ocorrer, por exemplo, em 1 em cada 100 pessoas).

Por exemplo, muitas pessoas com hipertensão arterial interrompem o tratamento porque o medicamento lhes causa efeitos colaterais. Os médicos podem explicar a essas pessoas que mesmo que elas estejam se sentindo bem agora, o tratamento para hipertensão arterial é importante porque ele reduzirá significativamente a chance de elas terem ataque cardíaco, acidente vascular cerebral e insuficiência renal, que são algumas das maiores causas de morte e incapacidade nos Estados Unidos. Se as pessoas compreenderem que é possível evitar ou minimizar os efeitos colaterais ao usar um medicamento diferente, elas podem estar mais dispostas a assumir os riscos do tratamento. Comparativamente, os efeitos de um ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral costumam ser graves, irreversíveis e potencialmente fatais, o que significa que, para muitas pessoas, o possível benefício de tomar um medicamento para hipertensão arterial ultrapassa em muito os possíveis riscos.

O médico também pode oferecer uma perspectiva ao comparar as circunstâncias da pessoa com as circunstâncias das pessoas em que originalmente se estudou um medicamento ou tratamento em um ensaio clínico. Por exemplo, uma pessoa que está mais doente que as outras pessoas em que o medicamento foi originalmente estudado pode receber menos benefícios do medicamento e até mesmo correr um risco maior. Por outro lado, uma pessoa que é mais saudável do que as pessoas em que o medicamento foi originalmente estudado pode ter um desfecho melhor do que as pessoas do grupo do estudo.