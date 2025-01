Muitos tipos de trabalho envolvem movimentos repetitivos, que colocam o trabalhador em risco de ter lesões por movimento repetitivo. As lesões por movimento repetitivo são responsáveis por muitas lesões relacionadas ao trabalho. As tarefas que exigem movimentos repetitivos incluem a digitação em um computador, usar um leitor de código de barras em produtos de supermercado, martelar pregos, trabalhar em uma linha de montagem e usar uma britadeira.

Uma vez que muitos tipos de trabalhos envolvem movimento repetitivo, as lesões por movimento repetitivo relacionadas ao trabalho são comuns.

As lesões por movimento repetitivo relacionadas ao trabalho são tratadas, conforme necessário, com analgésicos e fisioterapia.

A maioria das lesões por movimento repetitivo relacionadas ao trabalho se resolve com repouso durante um período de algumas semanas, mas às vezes é necessário aplicar injeções de corticosteroide ou ácido hialurônico ou fazer cirurgia.

Outros tratamentos podem ser usados: Injeções de corticosteroides ou ácido hialurônico para tendinite, drenagem com ou sem injeções de corticosteroides para bursite e uma tala ou órtese para compressão de nervo.

As lesões por movimento repetitivo incluem tendinite, bursite e compressão de nervo.

A tendinite ocorre quando a sobrecarga ou o esforço excessivo de um músculo causa pequenas rupturas em um tendão. A tendinite ocorre quando as rupturas no tendão ocorrem mais rapidamente que a capacidade do corpo de repará-las e o tendão fica inflamado. A tendinite relacionada ao trabalho costuma surgir no bíceps, cotovelo e manguito rotador.

A bursite é causada por pressão repetida na superfície de uma articulação, o que causa a inflamação de uma bursa. As bursas são bolsas cheias de líquido que permitem que os músculos ou tendões deslizem suavemente sobre os ossos durante o movimento. A bursite relacionada ao trabalho comumente afeta o cotovelo, ombro, articulação do quadril e joelho. Causas de bursite incluem:

Cotovelo: apoiar o cotovelo sobre uma superfície dura

Ombro: trabalhar com os braços acima da cabeça

Articulação do quadril: sentar-se sobre uma superfície dura por um longo período

Joelho: ajoelhar-se

A compressão de nervo pode ocorrer quando um nervo atravessa um espaço estreito (túnel). Isso faz com que o nervo funcione mal. Lesões relacionadas ao trabalho costumam ocorrer no pulso e no cotovelo. Exemplos disso são a síndrome do túnel do carpo (pulso) e a síndrome do túnel cubital (cotovelo).

Sintomas das lesões por movimento repetitivo A tendinite geralmente causa dor quando os tendões inflamados são movidos ou tocados. Em casos graves, a pele sobre os tendões pode ficar quente e vermelha. O tendão pode ficar inchado. A bursite também causa dor. Mover a articulação piora a dor. Ocorre um acúmulo de líquido na bursa, fazendo com que ela fique inchada e dolorida. A pele sobre a bursa e pode ficar quente ou vermelha. A compressão de um nervo costuma causar dor, formigamento, dormência e queimação.

Diagnóstico das lesões por movimento repetitivo Avaliação médica

Às vezes, estudos de condução nervosa ou ressonância magnética O diagnóstico de lesão por movimento repetitivo se baseia principalmente na localização da dor e no movimento que causa a dor. O médico suspeita da presença de um distúrbio específico da seguinte forma: Tendinite: quando o movimento de um tendão causa dor e quando o tendão fica sensível quando é pressionado (palpado)

Bursite: quando a região sobre a bursa estiver inchada, vermelha ou quente ou quando a pessoa tiver uma dor inexplicável agravada por movimentos que envolvem uma bursa

Compressão de nervo: quando o trabalhador apresentar sensações anormais em regiões alimentadas por certos nervos O médico também faz perguntas detalhadas sobre o histórico de trabalho da pessoa para confirmar que a lesão está relacionada ao trabalho e para identificar que tipo de movimento repetitivo causou os sintomas da pessoa. No entanto, às vezes é necessário realizar exames. Às vezes, são realizados estudos de condução nervosa para ajudar a confirmar que um nervo está comprimido. Se o médico suspeitar que um tumor ou massa óssea está comprimindo o nervo, é possível que seja realizada uma ressonância magnética (RM).

Prevenção das lesões por movimento repetitivo As seguintes estratégias podem ajudar a prevenir as lesões por movimento repetitivo relacionadas ao trabalho: Manter uma boa postura

Fazer pausas e alongamentos periodicamente

Reduzir ou eliminar horas extras

Usar cadeiras que dão apoio às costas

Usar fones de ouvido para chamadas telefônicas

Usar apoios para os pés, se necessário

Usar mesas e monitores de computador ajustáveis

Para reduzir o estresse nas mãos e pulsos, substituir ferramentas manuais por ferramentas elétricas e fornecer ferramentas com alças que absorvem vibrações Os empregadores devem fornecer treinamento sobre essas medidas preventivas para os trabalhadores e fornecer o equipamento necessário para reduzir as lesões por movimento repetitivo. Deve ser feita uma análise ergonômica para trabalhos que poderiam causar essas lesões, e as estações de trabalho devem ser ajustadas conforme recomendado. Os trabalhadores devem ser incentivados a relatar imediatamente os sintomas de um problema ao superior hierárquico.