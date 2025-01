Lesões por injeção de alta pressão

Antibióticos administrados pela veia (via intravenosa)

Cirurgia imediata

Primeiro, o médico limpa a ferida e depois enrola a parte do corpo lesionada frouxamente com uma atadura estéril. A parte lesionada fica elevada.

A pessoa que sofreu uma lesão por IAP recebe antibióticos que tratam muitos tipos de infecção (antibióticos de amplo espectro) por via intravenosa e, se necessário, vacina contra o tétano. Analgésicos são administrados, caso necessário.

Uma cirurgia para examinar e avaliar todas as lesões por IAP é realizada assim que possível. A cirurgia é realizada no centro cirúrgico e exige anestesia geral. Idealmente, a cirurgia deve ser realizada por um cirurgião com experiência no tratamento de lesões por IAP. O cirurgião remove o tecido morto e o máximo possível da substância injetada. A incisão é geralmente deixada aberta (não suturada) para poder cicatrizar ou o cirurgião espera para suturar a incisão posteriormente.

A amputação (de dedos das mãos, pés ou membros) talvez seja necessária.

Uma tala pode ser aplicada no membro afetado para evitar o estresse da ferida, de modo que ela possa cicatrizar mais rapidamente.

Fisioterapia e terapia ocupacional podem ajudar o trabalhador a recuperar a função. Às vezes, é necessária uma segunda cirurgia para melhorar a função do membro.