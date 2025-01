Lesões oculares relacionadas ao trabalho são comuns. Nos Estados Unidos, mais de 65.000 lesões oculares são relatadas todo ano. Essas lesões são responsáveis por uma perda substancial da produtividade.

As lesões oculares relacionadas ao trabalho podem ser causadas por uma lesão direta (traumática) ou exposição a uma substância nociva (por exemplo, um produto químico).

Para diagnosticar lesões oculares, o médico examina o olho, observa os movimentos oculares e examina o olho com uma lâmpada de fenda e oftalmoscópio e talvez encaminhe a pessoa a um oftalmologista.

O risco de lesões oculares relacionadas ao trabalho pode ser reduzido ao ensinar os trabalhadores sobre possíveis perigos para os olhos no local de trabalho e exigindo que eles usem equipamento de proteção facial e ocular.

As medidas de primeiros socorros são iniciadas imediatamente no local de trabalho, sobretudo se a lesão no olho tiver sido causada por um produto químico.

O tratamento depende da causa da lesão.

(Consulte também Lesões oculares.)

A maioria das lesões oculares relacionadas ao trabalho é relatada nas indústrias de construção, fabricação e serviços.

As lesões oculares relacionadas ao trabalho podem ser causadas por

Uma lesão direta (traumática) como, por exemplo, lesão contundente direta ou penetrante no globo ocular, pálpebra ou ossos ao redor do olho

Exposição a uma substância nociva, como substâncias ácidas ou alcalinas, calor (lesões térmicas), radiação, luz ultravioleta e/ou laser

Uma lesão ocular contundente pode ocorrer quando uma ferramenta escorrega ou funciona mal e atinge o globo ocular. Essas lesões podem causar sangramento na câmara frontal do olho (hifema). Uma lesão contundente grave pode causar sangramento atrás do globo ocular (hemorragia retrobulbar) e, em casos raros, um aumento súbito da pressão intraocular (um quadro clínico denominado síndrome do compartimento orbital). A síndrome do compartimento orbital representa uma emergência médica que pode causar perda da visão. Ela exige tratamento imediato. A pessoa com essa síndrome pode vir a ter visão dupla. Os olhos podem ficar salientes, e é possível que a pessoa não consiga mover os olhos de um lado para o outro normalmente.

As lesões oculares também podem ser causadas pela entrada de objetos estranhos no olho.

As lesões oculares relacionadas ao trabalho também incluem arranhões na córnea (abrasões da córnea) ou esclera (a camada de fibra branca resistente que cobre o olho), rasgos (lacerações) nas pálpebras, lesão do duto lacrimal e laceração do globo ocular.

As queimaduras causadas por substâncias alcalinas ou ácido fluorídrico tendem a ser mais graves que outras queimaduras por ácido, pois elas penetram mais profundamente nos tecidos moles (músculos, tendões, ligamentos, nervos e vasos sanguíneos). As substâncias alcalinas são encontradas em produtos de cal, concreto, gesso e argamassa, limpadores de forno e de ralos, detergentes de máquina de lavar louça e fertilizantes. Embora os produtos de uso industrial sejam geralmente mais concentrados que os produtos de uso doméstico, tanto os produtos de uso industrial quanto os produtos de uso doméstico podem ser nocivos.

As queimaduras químicas graves da córnea, sobretudo as queimaduras por substâncias alcalinas, podem causar cicatrizes, perfuração do olho, infecção e cegueira. As queimaduras químicas do olho são extremamente dolorosas. Como a dor é muito forte, a pessoa tende a manter as pálpebras fechadas. Contudo, manter as pálpebras fechadas faz com que a substância irritante fique por mais tempo dentro do olho, o que pode piorar o dano.

Diagnóstico das lesões oculares relacionadas ao trabalho Avaliação médica

Exame do olho, incluindo um exame com lâmpada de fenda

Radiografias, no caso de suspeita de fraturas ou objetos estranhos radiopacos O médico diagnostica as lesões oculares relacionadas ao trabalho da mesma maneira que qualquer outro problema ocular. Ele examina o olho, observa os movimentos do olho e examina o olho com uma lâmpada de fenda (quando disponível) e/ou oftalmoscópio. Se uma lesão for grave, sobretudo se houver comprometimento da visão, o médico encaminha a pessoa a um oftalmologista (um especialista em distúrbios oculares). Lesões graves incluem Turvação ou danos à córnea

Rasgos (lacerações) nas pálpebras

Síndrome do compartimento orbital O médico pergunta à pessoa exatamente o que ela estava fazendo quando a lesão ocorreu. Essas informações são essenciais para fazer um diagnóstico correto. Se a tarefa envolvia esmerilhamento e corte de metal usando um esmeril de alta velocidade, um aparelho de perfuração ou uma talhadeira, é possível que fragmentos extremamente pequenos de metal (ou outro material) sejam projetados no ar em alta velocidade. Se o trabalhador não estiver usando proteção ocular adequada, esses fragmentos podem penetrar no globo ocular. Talvez seja difícil ver a ferida resultante durante o exame. Consequentemente, todas as lesões oculares no local de trabalho são imediatamente avaliadas usando uma lâmpada de fenda. Radiografias dos ossos ao redor do olho podem ajudar a identificar objetos estranhos metálicos no globo ocular, ossos e/ou seios da face e fraturas. Caso a lesão tenha envolvido um produto químico, o médico pergunta qual produto químico estava sendo usado, qual era sua concentração e por quanto tempo o olho foi exposto ao produto químico. Essas informações são necessárias para determinar o tratamento adequado. Os médicos também costumam medir a pressão dentro do olho (pressão intraocular). A presença de pressão elevada pode talvez indicar síndrome do compartimento orbital. O médico examina as pálpebras quanto à presença de lacerações. Se as pálpebras estiverem laceradas, a pessoa é encaminhada a um cirurgião especialista para reparo.

Prevenção das lesões oculares relacionadas ao trabalho As medidas para prevenir lesões oculares relacionadas ao trabalho incluem ensinar os trabalhadores sobre possíveis perigos para os olhos e exigindo que eles usem equipamento de proteção facial e ocular. Esse equipamento pode incluir proteções laterais, óculos de segurança, óculos de proteção e/ou protetores faciais. Devido à COVID-19, talvez seja necessário que os trabalhadores usem máscaras além do equipamento oftalmológico de proteção. Assim, os óculos de segurança e outros óculos tendem a embaçar. Dicas para prevenir ou minimizar o embaçamento incluem Encaixar a máscara no rosto, por exemplo, apertando os lados da máscara ou apertar a parte superior para encaixá-la firmemente no sobre o nariz

Cortar os pelos faciais para obter o melhor ajuste possível para a máscara

Limpar as lentes dos óculos antes de colocá-los

Puxar a máscara sobre o nariz e colocar os óculos sobre a máscara

Tratamento de lesões oculares relacionadas ao trabalho Primeiros socorros no local de trabalho

O tratamento específico depende do tipo de lesão Os primeiros socorros básicos devem ser administrados imediatamente no local de trabalho. Eles incluem Proteger o trabalhador contra lesões adicionais

Pingar colírios que contenham um anestésico no olho

No caso de exposições químicas, lavagem abundante (irrigação) do olho com água corrente No caso de lesão ocular devido a uma substância química, o médico irriga o olho sem esperar para remover lentes de contato ou qualquer outra coisa. A irrigação geralmente remove as lentes de contato. Após os primeiros socorros terem sido administrados no local de trabalho, as pessoas com lesões oculares são levadas imediatamente ao pronto-socorro de um hospital. No caso de lesão ocular devido a um produto químico, a irrigação é geralmente continuada durante o transporte para o hospital, sobretudo se o produto químico for uma substância alcalina ou ácido fluorídrico. O tratamento da lesão específica depende do tipo de lesão. Por exemplo, se a síndrome do compartimento orbital (que causa o aumento da pressão dentro do olho) for diagnosticada, um cirurgião prende um tendão no canto externo do olho onde as pálpebras superior e inferior se encontram (um procedimento denominado cantotomia lateral). Esse procedimento ajuda a reduzir a pressão dentro do olho. Lesões graves (por exemplo, danos na córnea, lacerações na pálpebra e síndrome do compartimento orbital) exigem avaliação e acompanhamento por um oftalmologista.