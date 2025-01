Febre da fumaça de metal e febre da fumaça de polímero

University of Mississippi Medical Center

A febre da fumaça de metal costuma ser causada pela exposição ocupacional a vapores que contêm metal e são produzidos durante a soldagem e processos relacionados. A febre da fumaça de polímero é causada pela exposição a produtos específicos de polímero fluorado, tais como o politetrafluoretileno (PTFE, conhecido como Teflon®).

A febre da fumaça de metal geralmente é causada pela inalação de vapores de zinco.

A febre da fumaça de metal e a febre da fumaça de polímero causam sintomas semelhantes, tais como febre, calafrios, fadiga, dores musculares e articulares e dor de cabeça.

O médico diagnostica ambos os distúrbios com base na exposição a vapores de produtos metálicos ou poliméricos e nos sintomas característicos.

Geralmente são usadas medidas para aliviar os sintomas (por exemplo, medicamentos para reduzir a febre), mas se a pessoa tiver dificuldade para respirar, talvez seja necessário ventilação mecânica.

Na década de 1970, a febre da fumaça de metal era bastante comum entre soldadores. Quase 30% dos soldadores com idade entre 20 e 59 anos tiveram pelo menos um episódio durante sua carreira. Uma vez que as normas de segurança melhoraram, a febre da fumaça de metal ocorre com menos frequência hoje em dia. Aproximadamente 1.500 a 2.500 casos ocorrem todo ano nos Estados Unidos. A febre da fumaça de metal também pode ocorrer pessoas que fazem soldagem fora de um ambiente de trabalho como, por exemplo, artistas e praticantes de hobby. A febre da fumaça de metal geralmente envolve a inalação de zinco.

A febre da fumaça de polímero causa sintomas semelhantes aos da febre da fumaça de metal, mas é causada pela exposição a vapores produzidos quando o politetrafluoretileno (Teflon®) é aquecido a altas temperaturas. A exposição a vapores de PTFE devido ao superaquecimento de panelas de Teflon® em cozinhas domésticas causou febre da fumaça de polímero em pessoas e a morte de aves de estimação. Uma vez que a segurança no local de trabalho nos Estados Unidos melhorou, a febre da fumaça de polímero no local de trabalho ocorre com menos frequência hoje em dia.

Sintomas A febre da fumaça de metal normalmente causa sintomas que se assemelham aos da gripe (por exemplo, febre, calafrios, fadiga, dores musculares e articulares e dor de cabeça). Outros sintomas podem incluir tosse seca, dor no peito ao inalar ou expirar, falta de ar, dor de garganta, cãibras musculares e alterações no paladar. Dor abdominal, náusea e vômito ocorrem com menos frequência. Os sintomas surgem entre quatro e dez horas após a exposição. Uma vez que os sintomas podem surgir depois de o trabalhador ter terminado o turno, é mais difícil fazer a conexão entre os sintomas e a exposição no local de trabalho. Quando o trabalhador é exposto novamente aos vapores durante a semana de trabalho, é possível que os sintomas sejam mais leves e diminuam com o passar da semana de trabalho. No entanto, os sintomas se tornam mais graves após o fim de semana. É por isso que às vezes ela é chamada de febre da manhã de segunda-feira. A febre da fumaça de metal grave é rara e se assemelha à síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA). A pessoa com febre da fumaça de metal grave apresenta febre e dificuldade para respirar. Ela respira rapidamente, apresenta sibilos e produz sons crepitantes quando respira. Os níveis de oxigênio na corrente sanguínea ficam baixos. Os sintomas da febre da fumaça de polímero são os mesmos que os da febre da fumaça de metal. No entanto, os sintomas da febre da fumaça de polímero não diminuem quando a exposição é repetida durante a semana de trabalho.

Diagnóstico Avaliação médica

Radiografia do tórax Para diagnosticar a febre da fumaça de metal, o médico faz perguntas sobre uma possível exposição e faz um exame físico, que inclui ouvir os pulmões com um estetoscópio. A febre da fumaça de metal é diagnosticada quando o trabalhador ou outras pessoas expostas a vapores de zinco apresentam os sintomas característicos. São tiradas radiografias do tórax. Normalmente o resultado é normal em pessoas com febre da fumaça de metal, mas elas são usadas para verificar quanto à presença de outras possíveis causas dos sintomas, tais como pneumonia. Às vezes, é realizada uma tomografia computadorizada (TC) do tórax. É possível que sejam realizadas provas de função pulmonar posteriormente. O médico diagnostica a febre da fumaça de polímero com base na possível exposição a PTFE aquecido ou a panelas de Teflon® superaquecidas, seguida por sintomas característicos. A concentração de zinco ambiente e outros vapores metálicos ou produtos de polímero é medida em diferentes partes do local de trabalho, para determinar a extensão da exposição.

Prognóstico A febre da fumaça de metal geralmente se resolve espontaneamente 12 a 48 horas após a última exposição ao zinco ou a outros vapores metálicos. No entanto, os sintomas podem reaparecer se houver nova exposição. Exposições repetidas a vapores metálicos podem causar doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), asma ocupacional ou fibrose pulmonar. O prognóstico para pessoas com febre da fumaça de polímero é semelhante ao de pessoas com febre da fumaça de metal.