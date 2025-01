Os sintomas da exposição ao ácido fluorídrico variam dependendo de qual parte do corpo foi exposta ao ácido e da concentração do ácido na solução (diluído ou concentrado). A dor pode ocorrer imediatamente ou surgir várias horas depois.

Depois que a pele tiver sido exposta, a dor costuma ser o primeiro sintoma e pode ocorrer antes do surgimento de vermelhidão, inchaço, bolhas ou manchas branco-acinzentadas na pele (sinais de queimadura química). A dor costuma ser mais intensa do que o esperado com base na extensão da pele afetada. Se a queimadura ocorrer nos dedos das mãos e no leito ungueal, as unhas podem permanecer intactas e a dor pode ser intensa, apesar de as unhas e a pele parecerem normais ou quase normais.

Quando o ácido fluorídrico é inalado, os sintomas mais comuns são dor nas vias aéreas superiores, dor torácica (descrita como queimação), tosse e falta de ar. A pessoa também pode relatar uma sensação de queimação onde a pele entrou em contato com o ácido, náusea, vômito e dor de cabeça. É possível que a garganta fique vermelha e inchada e a pessoa pode apresentar sibilos ou sons crepitantes ao respirar. É possível que os músculos minúsculos nas paredes das vias aéreas se contraiam (apertem) involuntariamente (um quadro clínico denominado broncoespasmo), dificultando a respiração. Quando a exposição for mais extensa, é possível que os pulmões se encham de líquido e a pessoa pode vir a tossir sangue ou apresentar insuficiência respiratória aguda hipoxêmica (síndrome do desconforto respiratório do adulto), que pode ser fatal.

A ingestão de uma solução diluída de ácido fluorídrico pode fazer com que a boca e a garganta fiquem vermelhas e inchadas. A ingestão de uma pequena quantidade de ácido fluorídrico talvez não cause sintomas. A ingestão de uma solução concentrada causa irritação e sangramento estomacal e os pulmões podem ser afetados de maneira semelhante à exposição por inalação do ácido fluorídrico.

O contato com os olhos pode ocorrer quando o ácido fluorídrico espirra nos olhos. Se o ácido estiver diluído, isso pode causar dor e vermelhidão nos olhos e a conjuntiva (a membrana que reveste a pálpebra e cobre o branco do olho) pode ficar saliente. É possível que demore várias horas após a exposição até que os sintomas surjam. Se o ácido estiver mais concentrado, o início dos sintomas é mais rápido. Pode ocorrer degeneração da córnea e talvez a ruptura do globo ocular.

Se o ácido fluorídrico entrar em contato com a pele, for ingerido ou inalado, ele pode afetar o corpo todo, causando um excesso de fluoreto no organismo (intoxicação por fluoreto). O contato com os olhos não tem o mesmo efeito. Os efeitos sistêmicos ocorrem mais rapidamente quando o ácido é ingerido. A intoxicação por fluoreto pode causar níveis baixos de cálcio, níveis baixos de magnésio, arritmias cardíacas e pressão arterial baixa.