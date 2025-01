Considerações gerais sobre a medicina ocupacional e ambiental

Se a lesão ou doença estiver relacionada ao trabalho, os médicos especializados em MOA avaliam as condições que deram origem à lesão ou doença. Eles avaliam a segurança e a ergonomia no local de trabalho. Eles podem, então, recomendar maneiras de prevenir futuras lesões ou doenças.

Os médicos verificam se um ou mais dos seguintes tipos de riscos estão presentes:

Contaminantes do ar (por exemplo, poeira e vapores)

Riscos químicos (por exemplo, amianto, emissões de motores a diesel ou gasolina, formaldeído e chumbo)

Riscos biológicos (por exemplo, bactérias ou vírus)

Riscos físicos (por exemplo, radiação, temperaturas extremas, ruído e vibração)

Riscos ergonômicos (por exemplo, levantar objetos, alcançar objetos e movimentos repetitivos)

Os médicos então conversam com o empregador sobre maneiras de reduzir os possíveis riscos para os trabalhadores. A maneira mais eficaz de reduzir o risco é remover o risco do local de trabalho por completo. Se a remoção não for possível, o risco pode ser substituído por um substituto menos perigoso. Por exemplo, uma máquina mais moderna com proteções adicionais pode substituir uma antiga. Outras estratégias menos eficazes são isolar um processo ou máquina do trabalhador e mudar a forma pela qual os trabalhadores interagem com o risco, seja melhorando o treinamento e os procedimentos ou limitando o tempo total que um trabalhador é exposto ao risco. O uso de equipamento de proteção individual (EPI) é a maneira menos eficaz de reduzir o risco, em parte porque exige que o EPI fique firmemente ajustado ou preso e que o trabalhador o use de maneira consistente.