Evitar os fatores desencadeantes suspeitos

Às vezes, psicoterapia

As pessoas com intolerância ambiental idiopática podem tentar evitar as substâncias tóxicas que provavelmente causam seus sintomas. No entanto, pode ser difícil evitá-las devido à disseminação generalizada de muitas delas. Além disso, as substâncias evitadas podem não ser a verdadeira causa dos sintomas; logo, evitá-las pode não ser eficaz.

As pessoas devem evitar um isolamento social exagerado. Às vezes, a psicoterapia pode ser útil. O objetivo da psicoterapia não é sugerir que a causa da intolerância ambiental idiopática é psicológica. O objetivo, na verdade, é permitir que a pessoa consiga lidar com seus sintomas e melhorar a qualidade de vida.