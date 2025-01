Incapacidade de urinar devido à hospitalização

Os membros da equipe do hospital tentam identificar as pessoas que estão em risco de desenvolver retenção urinária para que possam adotar medidas para preveni-la. Geralmente, o risco é maior para idosos e para pessoas que apresentam ou apresentaram determinadas doenças, incluindo aumento da próstata, incontinência urinária, constipação grave ou doenças que afetam os nervos envolvidos na micção (por exemplo, acidente vascular cerebral, lesão da medula espinhal ou tumor).

Se houver risco de retenção urinária, é possível que os membros da equipe realizem as seguintes atividades:

Definir um cronograma para micção, em que um membro da equipe comparece em intervalos de algumas horas para lembrar as pessoas que devem urinar

Prestar auxílio necessário para irem ao banheiro e/ou fornecer cadeira sanitária ou comadre

Realizar exames (como ultrassonografia da bexiga) para determinar se as pessoas estão retendo urina

Revisar os medicamentos que a pessoa está tomando para verificar se algum deles está causando ou contribuindo para a retenção urinária

Encorajar as pessoas a saírem da cama e caminharem sempre que possível

Para evitar retenção urinária, as pessoas devem ir ao banheiro quando sentirem vontade de urinar. Ao urinar, as pessoas devem esperar para esvaziar completamente sua bexiga.

Se as pessoas não conseguirem urinar ou estiverem retendo uma grande quantidade de urina, um membro da equipe do hospital pode inserir um tubo flexível (cateter) por meio da uretra e na bexiga para drenar a urina. Uma vez que esse cateter pode aumentar o risco de desenvolvimento de infecção do trato urinário, ele é removido o mais rápido possível. Se o problema persistir, as pessoas recebem alta do hospital com o cateter ainda presente na bexiga e são encaminhados para uma consulta com um urologista para avaliação e tratamento.