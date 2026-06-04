환자와 부모가 낭성 섬유증에 관해 알아야 할 사항

개인과 가족이 아이를 갖는 계획을 생각할 때, 자녀에게 유전될 수 있는 유전적 상태가 종종 고려됩니다. 낭성 섬유증은 임신을 고려하는 많은 임산부와 파트너들이 생각하는 한 질환입니다.

낭성 섬유증은 특정 분비선이 이상하게 농후한 분비물을 배출하여 조직 및 기관 손상, 특히 폐와 소화관 손상을 초래하는 유전병입니다. 복부 팽만, 묽은 변, 저조한 체중 증가뿐 아니라 기침, 쌕쌕거림, 일상적으로 빈번한 호흡기 감염 등이 전형적 증상에 속합니다.

미국에 거주하는 낭성 섬유증 환자들은 약 40,000명이며, 전 세계적으로 약 105,000명이 낭성 섬유증을 진단받았습니다. 낭성 섬유증이 있는 개인의 경우, 또는 자신이 보인자인지 궁금해하거나 이 질환이 있는 사람을 지원하고자 하는 개인의 경우, 많은 질문과 불확실성이 있을 수 있습니다. 낭성 섬유증에 관해 환자들과 부모들이 알아야 할 정보를 자세히 살펴봅니다.

낭성 섬유증은 유전적입니다.

낭성 섬유증은 가족을 통해 유전됩니다. 아기가 특정 유전자의 2개의 결함 유전자(변이)를 각 부모로부터 하나씩 물려받습니다. 이 유전자의 결함 유전자 하나만 있는 사람을 보인자라고 합니다. 일반적으로, 보인자에게는 낭성 섬유증 증상이 없습니다.

임신을 계획 중인 가족들의 경우, 의사는 혈액 검사를 실시하여 두 개인이 보인자인지 확인할 수 있습니다. 잠재적 부모 양쪽에서 변이가 1개 이상 있지 않다면 자녀는 낭성 섬유증이 나타나지 않을 것입니다. 양쪽 부모가 낭성 섬유증 유전자를 보유한 경우, 아기가 낭성 섬유증에 걸릴 확률은 1/4분이고 보균자일 확률은 1/2입니다.

낭성 섬유증은 특정 유전자의 돌연변이로 인해 발생합니다.

낭성 섬유증 막횡단 전도 조절(CFTR) 유전자에는 여러 변이가 있습니다. 가장 일반적인 것을 F508del 변이라고 합니다. 다른 변이들은 다른 중증도를 가지고 있으며, 의사들은 특정 변이에 따라 치료와 접근방식을 표적으로 삼을 수 있습니다.

미국에서는 모든 소아와 많은 부모들이 낭성 섬유증에 대한 선별검사를 받습니다.

오늘날 임신을 계획 중인 많은 가족들은 낭성 섬유증 선별검사를 받기로 선택하며, 특히 이 질환이 가족력인 경우 그러합니다. 선별검사를 받는 개인의 경우, 결과가 무엇을 의미하는지와 가족 계획에 미치는 영향을 이해하는 것이 중요합니다. 개인(들)이 보인자인 것으로 밝혀지면, 유전 상담사와의 대화는 중요한 다음 단계입니다.

아이를 갖기 희망하는 부모의 선별검사 외에도, 미국의 모든 신생아는 신생아 선별검사를 받습니다. 신생아 선별검사는 출생 직후 간단한 발뒤꿈치 채혈 검사를 실시하고 신생아에게 낭성 섬유증이 있는지 감지해 냅니다. 오늘날, 이 보편적인 선별검사의 결과로 유전 및 대사 질환에 대한 새로운 진단의 대다수가 발생합니다. 선별검사가 양성인 모든 신생아는 또한 땀 검사 및 유전(DNA) 검사를 받고 진단이 확진됩니다.

낭성 섬유증 치료는 최근 몇 년 동안 상당히 발전했습니다.

낭성 섬유증에 대한 치료법은 없습니다. 그러나 최근 치료의 발전은 낭성 섬유증 아동과 성인들에서 상당히 향상된 결과를 보였습니다. CFTR 조절제는 장기간 복용하는 경구 약물로, CFTR 유전자 변이에 의해 생성되는 결함 단백질 기능을 개선시킵니다. 오늘날 낭성 섬유증을 가지고 태어난 사람들의 전반적인 전망은 불과 10년 전보다 더 향상되었습니다.

낭성 섬유증의 치료는 다학제적 치료에 의존하여 질병의 모든 증상 및 양상이 해결될 수 있도록 노력합니다. 낭성 섬유증 환자는 폐 전문의(폐 질환 치료를 전문으로 하는 의사), 영양사, 물리 치료사 또는 호흡 치료사, 사회복지사 및 기타 의료 전문가와 함께 노력할 가능성이 높습니다. 또한, 일부는 위장병 전문의와 내분비 전문의의 진료를 받기도 합니다.

낭성 섬유증은 신체의 많은 기관계에 영향을 미치므로, 치료는 복잡하지만 관리 가능합니다. 올바른 팀과 올바른 치료 접근법으로 낭성 섬유증이 있는 아동, 십대, 성인은 모두 보람 있고 생산적인 삶을 살 수 있습니다.