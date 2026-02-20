겨울 폭풍 및 한파 위험 기간 중 안전 수칙

겨울 폭풍은 극심한 추위, 얼음, 눈, 정전을 야기하여 심각한 건강과 안전 위험을 야기할 수 있습니다. 비상사태 대비 전문가에 따르면, 겨울철 손상과 사망은 적절한 계획과 인식을 통해 예방할 수 있는 경우가 많습니다.

겨울 폭풍이 예상될 때, 미리 준비하고 추운 날씨에 수반되는 위험을 이해하는 것이 중요한 차이를 만들 수 있습니다. Ready.gov 및 공중 보건 전문가들은 항상 경보나 알림에 귀를 기울이고, 여행을 제한하며, 건강과 안전을 보호하기 위한 예방조치를 취할 것을 권장합니다.

겨울 폭풍 발생 시 자신과 주변 사람들의 안전을 지키기 위해 알아야 할 주요 위험 요인들과 최선의 예방 방법들을 자세히 살펴보겠습니다.

저체온증, 동상 및 한기 노출

한기 노출은 신체가 열을 발생할 수 있는 것보다 더 빨리 열을 잃을 때 발생합니다. 특히 바람, 젖은 옷으로 인해 또는 부적절한 보호소에서 추운 온도에 장기간 노출되면 저체온증 또는 동상이 발생할 수 있습니다.

저체온증은 신체의 중심부 온도가 너무 낮아질 때, 보통 95°F(35°C) 미만으로 떨어질 때 발생합니다. 초기 증상으로는 떨림, 혼돈, 어눌한 말투, 둔함, 피로 등이 있을 수 있습니다. 저체온증은 생명을 위협하며 즉각적인 치료가 필요합니다.

동상은 피부와 기저 조직이 동결될 때 발생하며, 가장 흔하게는 손가락, 발가락, 귀, 코에 영향을 미칩니다. 피부가 무감각해지고, 창백하고, 붓고, 물집이 생기거나, 검게 변하며 가죽 같이 됩니다. 동상에 걸린 부위는 다른 피부와 조직을 손상시킬 수 있으므로 문지르지 마십시오. 따뜻한 물로 동상 부위를 따뜻하게 만드는 것이 최선입니다.

위험을 줄이려면:

모자와 장갑을 착용하고 옷을 여러 겹으로 입습니다.

옷을 건조한 상태로 유지하고 젖은 옷을 즉시 갈아입습니다.

극심한 추위 동안 야외 활동을 제한합니다.

노인, 소아, 그리고 충분한 난방 시설이 없는 사람들을 확인합니다.

저체온증이나 동상이 의심되는 경우 즉시 치료를 받으십시오.

일산화탄소 중독

겨울 폭풍으로 인한 정전은 심각하고 잠재적으로 치명적인 상태인 일산화탄소(CO) 중독 위험을 증가시킵니다. 일산화탄소는 연료 연소에 의해 생성되는 무색 무취의 가스입니다. 환기를 제대로 하지 않을 경우, 자동차, 벽난로, 보일러, 온수기, 가스 난로, 석유 난로, 그리고 스토브(장작 스토브와 목탄 스토브 포함)가 일산화탄소 중독을 유발할 수 있습니다. 예를 들어, 달리는 차의 배기구에 쌓인 눈이나 다른 물체로 막혀 있을 때 차 안의 일산화탄소 수치가 급속하게 상승하여 치명적일 수 있습니다.

일산화탄소 중독의 증상에는 두통, 어지러움, 쇠약, 메스꺼움, 혼돈, 의식 상실 등이 있을 수 있습니다.

일산화탄소 중독을 예방하기 위해, 환기구와 굴뚝에 눈과 잔해물들이 없도록 하십시오. 가정에 배터리로 작동되거나 배터리로 백업되는 일산화탄소 검출기를 설치하십시오. 일산화탄소 중독이 의심되는 경우, 즉시 신선한 공기를 마시고 응급 치료를 받으십시오.

눈 치우기 및 과로

눈 치우기는 겨울철 손상과 의학적 응급상황을 일으키는 일반적인 원인입니다. 특히 기저 심장 질환이나 위험 요인이 있는 사람의 경우, 차가운 온도와 신체 과로가 결합되어 심장에 부담을 증가시킵니다. 삽으로 눈을 치우는 과도한 운동이 심장마비, 흉통, 숨가쁨, 근육 및 허리 손상을 유발할 수 있습니다.

위험을 줄이려면:

무리하지 않고 자주 휴식을 취합니다.

가능한 경우 눈을 들어 올리는 대신 밀어냅니다.

보다 작은 크기의 삽을 사용합니다.

흉통, 어지러움 또는 숨가쁨을 경험하는 경우 즉시 중단합니다.

심장 질환이 있거나 격렬한 활동에 익숙하지 않은 사람은 도움을 요청하거나 제설 서비스를 이용해야 합니다.

비상용수 저장 및 익사 위험

겨울 폭풍이 오기 전 욕조에 물을 채우면 정전이나 파이프가 동결될 경우 비사용수로 사용할 수 있습니다. 그러나 이 예방조치는 중요한 안전 고려사항과 함께 제공됩니다. 물이 채워진 욕조는 특히 소아, 애완동물, 또는 이동성이나 인지 장애가 있는 개인에게 익사 위험이 발생할 수 있습니다. 유아와 소아는 겨우 몇 인치(십여 센티미터) 깊이의 물에서도 익사할 수 있으므로 물을 채운 용기도 위험합니다.

유아나 소아는 절대 받아놓은 물 주변에 방치하지 말고 화장실 문을 닫거나 안전 걸쇠를 사용합니다. 더 이상 응급수가 필요하지 않으면 즉시 욕조를 비웁니다. 소량의 물이라도 감독이 소홀하면 위험할 수 있습니다.

썰매, 차량 및 레크리에이션 사고

눈과 얼음은 썰매, 스노모빌, ATV, 자동차로 인한 고속 손상 위험을 증가시킵니다. 충돌과 낙상은 두부 손상, 척추 손상, 내부 외상을 초래할 수 있습니다. 일반적인 사고의 위험은 도로, 나무 또는 울타리 근처에서의 썰매, 헬멧 또는 보호장비 미착용, 안전벨트 미착용, 또는 얼음 상태에 비해 너무 빠른 운전 등으로 인해 발생합니다.

썰매, 스키 또는 스노모빌이나 ATV를 탈 때는 헬멧을 착용하는 것이 매우 중요합니다. 또한, 차량 도로 및 나무와 같은 장애물로부터 멀리 떨어진 지정된 썰매 구역을 선택합니다. 천천히 운전하고, 앞 차량과의 거리를 늘리고, 불필요한 여행을 피합니다. 겨울철 레크리에이션 활동 전에는 항상 알코올을 삼가합니다.

두부 및 척추 손상은 증상이 경증인 경우에도 심각할 수 있습니다. 상당한 충돌이 있었다면 의학적 평가를 받으십시오.

얼음 위의 미끄러짐과 낙상

특히 고령의 성인들의 경우, 빙판길 보도, 차도, 계단은 미끄러짐과 낙상의 위험을 상당히 증가시킵니다. 낙상은 장기적인 결과를 초래할 수 있는 뇌진탕, 골절, 고관절 손상을 초래할 수 있습니다.

예방 요령:

마찰력이 좋은 신발이나 부츠를 착용합니다.

난간을 사용하고 빙판길을 조심스럽게 걷습니다.

보도에는 제설용 아이스 멜트나 모래를 뿌립니다.

고령 성인들은 빙판길이 예상되는 경우 가능한 한 외출을 삼가고 실내에 머물도록 합니다.

낙상 후, 두부 충격, 심한 통증, 혼돈 또는 보행 곤란이 있을 경우 의사의 진찰을 받으십시오.

겨울 폭풍 중 안전 유지

겨울 폭풍은 추운 온도 이상으로 여러 가지 위험을 유발합니다. 위험을 이해하고 간단한 예방 조치를 취하면 자신과 가족, 지역사회를 보호하는 데 도움이 될 수 있습니다.

기상 경보를 통해 최신 정보를 얻고, 집안팎의 시설을 살피고 응급 물품들을 준비하며, 폭풍우 발생 시와 발생 후 안전을 우선시합니다. 의심이 가는 경우, 의학적 치료를 받으십시오. 조기 치료는 생명을 구하고 심각한 합병증을 예방할 수 있습니다.

오늘의 준비는 겨울 날씨가 닥칠 때 모든 차이를 만들 수 있습니다.