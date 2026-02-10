손을 씻으세요! 환자와 부모가 노로바이러스에 관해 알아야 할 사항

매년 이맘때면 우리 모두를 걱정시키는 것이 있습니다. 같이 사는 가족들이 ‘위장 감기’에 걸릴 수가 있기 때문이죠. 이미 학교나 어린이집, 직장동료로부터 또는 방금 만났던 친구에게서 받은 알림장이나 문자에서도 확인할 수 있을 겁니다.

이런 경우, ‘위장 감기’는 다수의 위 질환 또는 위장염을 말하는 것일 수 있습니다. 위장염은 위와 장에 발생한 염증을 말하며, 때때로 메스꺼움, 구토, 설사를 야기합니다. 종종 위장염을 야기하는 ‘위장 감기’는 전염성이 높은 RNA 바이러스인 노로바이러스 때문입니다.

노로바이러스는 미국에서만 연간 평균 1,900만~2,100만 건의 질병 사례를 유발합니다. 누구나 노로바이러스에 걸릴 수 있지만, 5세 미만의 소아와 65세 이상의 고령 성인이 특히나 위험합니다. 대부분의 감염은 추워지는 동절기에 발생합니다. 바이러스의 영향과 전염을 최소화할 수 있도록 하기 위해 바이러스에 대한 구체적인 정보를 이해하는 것이 중요합니다. 환자와 부모가 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.

노로바이러스는 전염성이 매우 높습니다.

노로바이러스는 매우 전염성이 강합니다. 대부분의 감염은 사람들 간의 접촉에 의해 전염되는데, 특히 감염된 대변 또는 구토물에 직접 또는 간접적으로 접촉되었을 때 간염됩니다.

매우 적은 양의 바이러스로도 수많은 사람들을 감염시킬 수 있기 때문에 전염성이 매우 강합니다. 그렇기 때문에 유람선, 어린이집, 음식점과 같이 폐쇄 밀집 공간에서 쉽게 발병을 야기할 수 있습니다. 매년 미국에서 약 2,500건의 노로바이러스 발병 사례가 보고됩니다.

노로바이러스는 독감 유사 증상을 야기하지 않습니다.

사람들은 때때로 노로바이러스를 “위장 독감”이라고 부르지만, 이는 정확하지 않습니다. 노로바이러스는 일반적으로 구토, 복부 경련 및 설사를 유발합니다. 소아는 설사보다 구토를 더 많이 하는 반면, 성인은 설사를 더 많이 합니다. 구토와 설사는 중증의 탈수로 이어질 수 있습니다. 감염되고 나서 1~2일 이후에 증상이 시작되며 1~3일 동안 지속됩니다. 증상이 나타난 직후에는 전염성이 가장 강하며, 증상이 해결된 후 약 48시간 동안에도 전염성이 가장 강합니다. 학교나 직장으로 복귀할 때, 모든 위생 방침을 준수하고 손을 철저히 그리고 규칙적으로 씻습니다.

때때로 열, 두통, 몸살을 경험하나, 독감에서 일반적으로 관찰되는 정도와 동일하지는 않습니다. 또한 독감 백신으로도 노로바이러스를 예방할 수 없습니다. 기침 및 고열과 같은 증상이 있다면 노로바이러스 이외의 다른 질환임을 나타내는 것일 수 있습니다.

노로바이러스는 생명을 위협할 수 있습니다.

평균적으로 노로바이러스는 미국에서 매년 900건의 사망을 초래하고, 대부분 65세 이상의 성인들에게서 발생합니다. 탈수는 영아들에게서 더 빨리 발생할 수 있으므로, 부모는 소아, 특히 영아의 증상에 세심한 주의를 기울여야 합니다. 면역체계가 손상된 사람들도 주의해야 합니다.

일반적으로 노로바이러스 위장염에 필요한 유일한 치료법은 휴식을 취하고 충분한 양의 수분을 섭취하는 것입니다. 구토를 하는 사람도 마실 수 있을 만큼 충분히 물을 섭취해야 합니다. 조금씩 자주 마시는 것이 도움이 됩니다. 물 이외의 액체를 마시는 것이 가장 좋습니다. 전해질이나 닭고기 국물이 함유된 음료는 효과가 좋습니다. 스포츠 음료는 종종 염분이 함유된 수분 보충 용액보다 당분이 더 많기 때문에 이상적이지 않습니다. 본인이나 가족 중 누군가가 탈수 증상(짙은 황색 소변, 입안이 바싹 마름)을 경험하기 시작하면, 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

많은 사람들은 노로바이러스 때문에 의사 진료를 받으려고 하지는 않습니다. 바이러스이기 때문에 항생제가 필요하지 않습니다. 지사제는 도움이 될 수 있지만, 복용하기 전에 의사와 상담해야 합니다.

손을 씻는 것이 최선의 방어책입니다.

비누와 따뜻한 물로 손을 깨끗이 씻는 것이 노로바이러스 전염을 예방하기 위해 취할 수 있는 가장 중요한 조치입니다. 손 세정제는 노로바이러스를 죽이지 않습니다. 손을 씻는 것만으로도 노로바이러스에 걸려 병이 나는 것을 예방할 수 있습니다. 이미 노로바이러스에 걸렸다면, 손을 씻음으로써(특히 화장실을 사용한 후와 음식을 준비하기 전) 다른 사람들에게 병을 옮기는 것을 예방할 수 있습니다.

자신이나 함께 생활하는 가족들이 노로바이러스에 감염되었다면, 가능한 한 멀리 거리를 유지하고, 오염된 의복과 침구류를 철저히 세탁하며, 주방 조리대 위를 염소 또는 표백제 기반 세정제로 소독합니다.

노로바이러스 전염을 예방하기 위해 취해야 할 다른 중요한 조치들이 있습니다. 음식을 만지기 전에 손 씻기, 날고기를 자르는 데 사용한 칼과 도마를 철저히 세척하여 다른 음식에 접촉되는 것을 피하기, 육류와 달걀을 완전히 익혀 조리하기, 조리 직후 남은 음식물은 냉장 보관하기 등 올바른 식품 위생을 실천합니다. 또한 의심스러운 음식, 특히 굴과 이외의 조리되지 않은 생물 해산물은 피하는 것이 중요합니다. 마지막으로, 구매한 식료품 중에 회수 및 판매중단 조치가 내려진 식료품들이 있는지 주의를 기울이고 해당 제품들을 폐기합니다.