COPD에 대해 환자들이 알아야 할 사항

흡연의 위험에 대해 이야기할 때, 만성 폐쇄성 폐질환 (COPD)은 언급되는 상태 중 하나이다. 사실, 흡연은 COPD의 가장 중요한 원인이다.

COPD는 일반적인 사망 원인으로, 미국에서 매년 약 140,000건의 사망을 초래한다. COPD 환자는 종종 기도 협착과 손상으로 인해 폐에서 모든 공기를 내쉬는 데 보다 긴 시간이 소요된다. 이로 인해 공기가 폐에 갇히게 된다. 시간이 지남에 따라, 이는 만성 기침, 숨가쁨, 신체 활동 제한, 호흡기 감염 위험 증가로 이어진다.

COPD는 주요 사망 원인일지라도, 상태를 통제하는 조치를 취할 수 있다. 환자의 삶의 질을 개선하고 COPD와 더불어 보다 오래 생존하는 데 도움이 될 수 있는 치료가 있다. 환자와 간병인이 COPD에 관해 알아야 할 4가지 사항은 다음과 같다.

1. COPD는 다른 호흡기 질환을 포함한다

COPD는 만성 폐쇄성 기관지염과 폐기종을 포함하는 포괄적 용어이다.

만성 기관지염은 2년 연속으로 최소 3개월 동안 가래를 생성하는 기침으로 정의된다. 만성 기관지염이 기류 폐색을 수반하는 경우 만성 폐색성 기관지염으로 평가된다. 폐기종은 폐포벽(기낭을 지지하는 세포 또는 폐를 구성하는 폐포)의 광범위하고 회복 불가능한 파괴 및 많은 폐포의 비대로 정의된다. 의사는 종종 폐기능 검사를 실시하여 진단을 확진한다.

만성 기관지염과 폐기종은 같은 사람에서 함께 발생할 수 있다. 사람이 어떻게 느끼고 기능하는지에 대해 가장 중요한 결정 요인은 기류 폐색의 중증도이다.

종종 흡연과 같은 환경적 요인과 관련이 있을지라도, COPD는 또한 유전성일 수 있다. 어린 나이에 COPD가 발생하는 경우, 특히 COPD 가족력이 있는 경우, 혈중 알파-1 항트립신 수치를 측정하여 알파-1 항트립신 결핍 이 존재하는지 확인한다. 수치가 낮은 경우, 때때로 볼점막(볼) 면봉 검체 또는 손가락 채혈(건조 혈액 표본)을 사용한 추가 유전자 검사를 실시하여 질환이 존재하는지 확인할 수 있다. 담배를 핀 적이 없는 사람에게서 COPD가 발달될 때 이러한 유전 장애도 의심된다.

2. COPD는 천식과 다르다

천식은 COPD와 유사한 증상을 유발할 수 있는 또 다른 매우 흔한 호흡기 질환이다. 가래를 생성하는 기침 외에, 천식과 만성 기관지염이 있는 환자는 쌕쌕거림, 숨가쁨, 부분적으로 가역적인 기류 폐색을 경험할 수 있다. 일부 환자의 경우 COPD와 천식이 동시에 존재할 수 있다. 이를 천식-COPD 중복 증후군이라고 한다. 두 질환 모두 있는 환자는 주로 천식 치료를 받는다.

COPD와 천식의 주요 차이점 중 하나는 천식에서 기류 폐색이 대부분의 환자에서 자연적으로 또는 치료로 완전히 가역적이라는 것이다 COPD의 경우, 폐기종으로 인한 기류 폐색은 일반적으로 비가역적일지라도 기관지 평활 근육 연축, 염증, 분비물 증가는 모두 잠재적으로 가역적이다. 흡입형 약물은 휴대용 계량 흡입기, 건조 분말 흡입기, 분무기를 포함해 다양한 형태로 이용 가능하며, 기도의 근육을 이완시키고 COPD 증상을 완화하는 데 도움이 될 수 있다.

COPD와 천식은 악화라고도 하는 발적이 발생할 수 있다. 천식 발적은 알레르기, 감염, 심지어 운동에 의해 유발될 수 있다. 이와 반대로, COPD에서 이러한 발적은 일반적으로 바이러스 감염 또는 높은 수준의 대기 오염에 대한 노출에 의해 유발된다. COPD 발적은 숨가쁨 악화, 과도한 황색 또는 녹색 가래 생성을 특징으로 한다. 이는 가능한 즉시 치료해야 한다.

3. 조기 치료가 도움이 될 수 있다

COPD와 관련된 가장 큰 오해 중 하나는 이에 대해 할 수 있는 일이 없다는’ 것이다. 현실적으로, 운동 능력을 향상시키고 증상을 줄이며 전반적인 폐기능을 개선하고 생존을 연장시킬 수 있는 효과적인 치료가 있다. COPD가 진행되는 데에는 종종 수년이 걸리고, 보다 빨리 이를 해결하기 위해 적극적인 조치를 취할수록 결과가 훨씬 좋다.

일반적으로 건강한 생활방식을 유지하는 것이 중요한 조치이다. 이에는 정상 체중 유지, 규칙적인 운동, 건강한 식단이 포함된다. 흡입형 약물과 같은 약물 외에, 모든 COPD 환자는 매년 인플루엔자 예방접종을 받아야 한다. 폐렴구균 예방접종 과 COVID-19 및 호흡기 세포융합 바이러스 (RSV) 예방접종도 도움이 된다.

4. 금연하기에 너무 늦은 시기란 결코 없다’

COPD와 관련하여 건강 개선을 위해 할 수 있는 가장 큰 일은 금연이다. 기류 폐색이 약하거나 중간일 때 금연하면 기침이 줄어들고, 가래의 양이 줄어들고 숨가쁨의 발달이 느려지기도 한다. 질환 과정의 어느 시점에서든 금연하면 일부 혜택을 제공한다.

금연을 위해 다음을 포함한 여러 전략을 동시에 시도하는 것이 최선이다’.

특정 금연일 공약

행동적 수정 기법 이용(담배를 구하기 어렵게 만들거나 점점 더 오랜 기간 동안 금연하는 것에 대해 스스로 보상하기)

그룹 카운셀링과 지원 세션

니코틴 대체(니코틴 껌 씹기, 니코틴 피부 패치 부착, 또는 니코틴 흡입기, 니코틴 캔디 또는 니코틴 점비 스프레이 사용).

흡연 욕구를 줄이도록 설계된 약물

COPD 환자들이 커뮤니티를 찾고 질병에 관해 배울 수 있는 많은 자원들이 있다. COPD 재단(COPD Foundation)은 COPD 진단과 치료에 대한 정보, COPD 환자와 간병인을 지원하는 도구를 제공한다. 미국 폐협회(American Lung Association)의 Better Breathers Club은 폐 질환과 더불어 살아가는 환자에게 교육, 지원, 다른 환자를 연결시켜 준다.