이는 하이킹, 등반, 스키 여행에서 수많은 여행자들에게 발생해왔습니다. 여행 장비와 일정을 준비하셨습니다. 목적지에 도착하셨습니다. 밖으로 나가 즐길 준비가 되셨습니다. 그러나 몇 시간(또는 그보다 짧은 시간) 후, 피로하고 짜증이 나며 두통과 함께 약간 메스꺼움을 느끼기 시작합니다.

이러한 증상은 최근 여행과 함께 고려할 때 고산병의 명백한 징후입니다. 고산병은 높은 고도에서 산소가 부족하기 때문에 발생하며, 산악 등반가, 여가 활동으로 하이킹을 하는 사람들, 스키를 즐기는 사람들, 그리고 고지대로 여행하는 다른 사람들에게 영향을 미칩니다.

고산병은 고지대(일반적으로 8,000피트 이상이지만, 때로는 그보다 낮을 수도 있음)로 여행을 계획하는 모든 사람이 고려해야 할 사항입니다. 다음은 고산병에 대해 알아두어야 할 네 가지 사항입니다.

1. 고산병은 세 가지 범주로 나뉩니다.

일반적으로 고산병과 관련된 세 가지 상태가 있습니다. 급성 고산병(AMS)은 이 세 가지 중 가장 가장 경미하고 가장 흔한 형태입니다. 증상은 일반적으로 상승(고도 증가) 후 6~10시간 이내에 나타나며, 흔히 두통과 함께 어지러움, 식욕 감퇴, 메스꺼움, 구토, 피로, 쇠약, 또는 과민성과 같은 하나 이상의 다른 증상을 포함합니다.

고지대 뇌부종(HACE)은 드물지만 잠재적으로 치명적인 상태로, 뇌가 체액으로 부어오르는 것입니다. HACE 환자는 두통, 혼돈, 그리고 불안정하고 조정되지 않는 보행(운동실조)을 보입니다.

세 번째 상태는 고지대 폐부종(HAPE)으로, 이는 호흡 곤란을 일으키며, 일반적으로 8,000피트 이상으로 급격히 상승한 후 24시간에서 96시간 사이에 발생하는 폐 내 체액 축적으로 인해 혈중 산소 수치가 낮아질 수 있습니다. 이는 AMS 증상이 없는 사람들에서도 발생할 수 있습니다.

HACE와 HAPE는 즉각적인 주의와 치료가 필요한 중증 상태이며, 치료에는 흔히 더 낮은 고도로의 하강이 포함됩니다.

2. 증상의 원인으로서 AMS를 간과하지 마십시오.

AMS의 많은 증상은 여행 중 비교적 흔합니다. 많은 사람들이 긴 비행이나 자동차 여행 후 두통, 과민성, 또는 피로를 겪습니다. 그러나 더 높은 고도에 있다면, AMS가 원인일 수 있음을 기억하고 더 심각한 증상에 유의하십시오. 휴식, 수분 섭취, 그리고 가능한 경우 일반의약품 두통약으로도 좋아지지 않는다면, 의료 전문가와 상담하고 더 낮은 고도로 이동해야 할 때일 수 있습니다.

사람들은 탈수가 AMS를 유발한다고 말합니다. 그것은 사실이 아니지만, 더 높은 고도에서는 탈수가 더 쉽게 발생합니다. 수분을 충분히 섭취하는 것은 여전히 좋은 생각입니다. 탈수는 또한 AMS와 마찬가지로 피로와 어지러움을 느끼게 할 수 있으므로, 충분한 물을 마신 후에도 좋아지지 않는다면 이 역시 의료 전문가와 상담해야 할 때일 수 있습니다.

3. 언제나 고도를 이길 수는 없습니다.

고산병에 대한 가장 큰 오해 중 하나는, 체력이 좋은 것이 위험을 줄여준다는 생각입니다. 이는 사실이 아닙니다. 게다가 천식이나 고혈압(고혈압증)과 같은 다른 의학적 질환이 있다고 해서 사람들이 AMS에 더 잘 걸리게 되는 것은 아닙니다. 사람마다 내성이 다르며, 실제로 고지대에 노출되기 전까지는 자신이 다양한 고도에서 어떻게 반응할지 알 수 없습니다.

동시에, 더 높은 고도에서의 육체적 노력은 힘든 일입니다. 체력이 좋다고 해서 고산병을 예방할 수는 없지만, 더 높은 고도에서의 격렬한 여행에서는 여전히 필수적으로 고려해야 할 사항입니다.

만약 높은 곳으로 여행을 간다면, 다음을 기억하십시오: 언제나 고도를 이길 수는 없습니다. 고도는 특정 슬로프에서 스키를 타거나 특정 산을 등반하려는 의지가 얼마나 강한지, 또는 얼마나 기대하고 있는지는 개의치 않습니다. 고산병 증상이 나타난다면, 멈추고, 가능하다면 더 낮은 고도로 이동해야 합니다. 더 높은 곳으로 무리해서 올라가는 것은 위험입니다.

4. 안전을 지키는 것은 현명한 계획에서 시작됩니다.

모든 사람은 자신의여행과 여정을 최대한 알차게 보내고 싶어합니다. 그러나 너무 빠르게 오르는 것은 고산병의 주요 위험 요인입니다. 더 높은 고도에 적응할 수 있는 시간을 여행 계획에 포함시키고, 자신과 일행이 새로운 환경에 익숙해질 시간을 주십시오. 스키나 하이킹을 시작하기를 간절히 원할 수 있지만, 첫날에는 무리하지 않고 편히 지내면서 모두가 그 고도에서 편안한 상태인지 확인하는 것이 더 나은 경우가 많습니다.

큰 단체와 함께 여행을 계획할 때는 사람마다 적응 속도가 다르다는 것을 명심하십시오. 사람들에게 이전에 고지대에 가본 적이 있는지 물어보고, 활동 계획을 세울 때는 신중하게 하십시오. 그리고 기억하십시오 — 언제나 고도를 이길 수는 없습니다. 의심되면 고민하지 말고 산소가 많은 낮은 곳으로 내려가십시오.