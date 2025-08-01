홍수 전후의 건강과 안전 보호

세계보건기구에 따르면, 홍수는 가장 빈번한 자연 재해입니다. 이는 비가 오는 곳이라면 어디에서든 위협이 될 수 있습니다. 홍수로 인해 해마다 토네이도, 허리케인 또는 낙뢰보다 더 많은 사망자들이 발생합니다.

홍수나 다른 자연 재해가 발생하면 일분 일초가 중요합니다. 미리 준비하고 어떤 조치를 취하는 것이 올바른지 알고 있다면 상당한 차이를 만들 수 있습니다. Ready.gov에서는 홍수 경보를 받을 경우 다음과 같은 대처 요령을 제공합니다.

즉시 안전한 대피소를 찾으십시오.

홍수 범람 지역에서 걷거나 수영하거나 운전하지 마십시오 . 물에 들어가지 말고 길을 돌아가십시오!

단 6인치(약 15cm) 깊이의 흐르는 물에도 사람의 몸이 쓸려 내려갈 수 있고, 1피트(약 30cm)의 흐르는 물은 차량도 떠내려 가게 할 수 있습니다.

급류가 흐르는 다리에는 접근하지 마십시오.

EAS, NOAA 날씨 라디오 또는 지역 경보 시스템의 최신 비상 경보 안내와 범람과 관련된 지침에 귀를 기울입니다.

범람 유형에 따라, 대피 지시를 받았다면 즉시 대피합니다. 더 높은 지대나 건물의 더 높은 층으로 이동합니다. 안전한 현재 위치에 머무르십시오.



홍수 기간 동안 뿐만 아니라, 물이 빠진 후에도 오랜 기간 동안 주의해야 할 다양한 안전 및 건강 위험이 있습니다. FEMA에 따르면, 홍수로 인한 물에는 날카로운 물체, 쓰러진 전선, 오물, 박테리아, 화학물질, 질병에 감염된 곤충, 야생 동물이나 길 잃은 동물 등 여러 가지 위험 요소가 포함될 수 있습니다.

자신과 주변 사람들의 안전을 지키기 위해 알아야 할 주요 위험 요소들과 최선의 예방 방법들을 자세히 살펴보겠습니다.

익사

익사는 물에 잠겨 호흡이 곤란하거나 질식할 때 발생합니다. 익사는 비치명적(앞서 설명된 익수 사고)이거나 치명적일 수 있습니다. 익사로 인해 사망하는 사람들에 비해 비치명적 익수 사고로 입원하는 사람이 거의 4배입니다.

사람이 물 속에 잠기면 다음 두 가지 중 하나가 발생할 수 있습니다.

물이 폐로 들어갑니다.

성대가 심한 경련을 일으키게 되어 일시적으로 물이 폐에 닿지 못하게 하지만 호흡도 못하게 합니다.

어떤 경우든, 폐는 혈액에 산소를 전달하지 못합니다. 혈중 산소 수치가 줄어들면 뇌손상과 사망을 초래할 수 있습니다.

홍수가 발생할 경우, 절대 걷거나 수영하거나 범람하는 홍수를 따라 운전하지 않는 것이 중요합니다. 물이 어느 정도 깊은지 알기가 어려우며, 단 6인치(약 15cm)의 흐르는 물에 성인이 쓸려 내려갈 수 있습니다. 1피트(약 30cm) 높이의 물에 차량이 떠내려 갈 수 있습니다.

경미한 손상 및 응급 조치

홍수 및 홍수로 인한 손상은 경미한 연조직 손상 및 상처를 포함한 다양한 손상을 유발할 수 있습니다. 많은 경우, 적절한 시기에 올바른 응급 조치를 올바르게 제공하면 생명을 구하거나, 손상 또는 질병의 악화를 예방하거나, 회복 속도를 높이는 데 도움이 될 수 있습니다.

상처가 있을 경우, 자상을 치료하는 첫 단계는 출혈을 멈추는 것입니다. 육안으로 보이는 출혈은 출혈 부위 위에 거즈 패드 또는 깨끗한 천을 올려 놓고 손가락이나 손으로 부위를 최소한 5분 동안 강하게 압박하면 거의 항상 멈추게 할 수 있습니다. 가능하면 항상 출혈 부위를 심장보다 높게 들어 올려야 합니다.

치료 후 첫 며칠 동안 모든 상처는 가정에서 치료하든 의료 전문가가 치료하든 간에 감염 증상(붉어짐, 압통, 열감 또는 고름 배액 악화)이 있는지 관찰해야 합니다. 감염 증상(예: 열, 상처 내 고름 또는 상처 주변에서 고름이 새거나 붉어짐)이 발생하는 경우, 가능한 한 빨리(수시간 내에) 의료 지원을 요청해야 합니다.

일부의 경우, 응급 조치 이상의 의료 지원이 필요합니다.

감전 손상

물과 전기가 섞이지 않습니다. 범람은 종종 물이 없어야 하는 장소에 물이 있음을 의미하며, 이는 생명을 위협할 수 있는 전기적 위험을 야기합니다. FEMA는 감전사 위험을 인지하도록 경고합니다. 전기 장비가 젖었거나 물 속에 서 있는 경우라면 만지지 마십시오. 안전하다면 감전 사고를 예방하기 위해 전기를 차단하십시오.

전류가 신체를 관통할 때 감전 손상이 발생하여, 내부 기관 기능에 지장을 초래하고 때로는 조직에 화상을 입힙니다. 감전 손상의 주요 증상은 주로 피부 화상이지만, 모든 감전 손상이 외부 손상을 유발하는 것은 아닙니다.

전기적 손상의 치료에는 여러 단계가 포함됩니다. 먼저 환자를 전류 공급원으로부터 분리해야 합니다. 환자를 가장 안전하게 분리하는 방법은 회로 차단기를 올리거나 스위치를 끄거나 전기제품 플러그를 소켓에서 뽑아 전류를 차단하는 것입니다. 전기가 완전히 차단될 때까지 누구도 환자를 만지지 말아야 합니다.

환자를 안전하게 만져도 되면 구조자는 환자가 숨을 쉬는지, 맥박이 뛰는지 확인해야 합니다. 환자가 숨을 쉬지 않고 맥박도 뛰지 않으면 즉시 심폐 소생술 (CPR)을 시작해야 합니다. 경미한 손상보다 더 심각한 상태인 환자가 한 명이라도 있으면 응급 의료지원팀을 호출해야 합니다. 전기 화상의 범위는 겉으로 보아서는 모를 수 있으므로 중증도와 관련하여 의심의 여지가 있으면 의료지원을 요청해야 합니다.

박테리아 및 곰팡이

홍수로 인한 건강 위험은 장기간 지속될 수 있습니다. 빠르고 효과적으로 청소하지 못할 경우, 홍수는 홍수 후 건강 위험을 야기할 수 있습니다.

FEMA는 청소하는 동안 견고한 작업용 장갑, 보호복, 장화 등을 착용하고 적절한 얼굴 가리개 또는 마스크를 사용하도록 권장합니다. 이는 곰팡이와 박테리아뿐만 아니라 공기 중에 있을 수 있는 먼지와 파편으로부터 사람들을 보호하는 데 중요합니다. 천식 및 기타 폐 질환 및/또는 면역 억제가 있는 사람은 실내에서 물이 새거나 곰팡이가 자라고 있는 건물에 들어가서는 안 되며, 아동들은 재난 청소 작업에 참여해서는 안 된다고 FEMA는 경고합니다.

또한 파상풍을 포함한 박테리아가 범람되어 떠 내려온 물에 존재할 수 있습니다. 유해한 박테리아는 다양한 방식으로 신체에 침입할 수 있습니다. 예를 들어,

박테리아로 오염된 음식을 먹거나 마십니다.

박테리아로 오염된 공기를 흡입합니다.

박테리아로 오염된 것을 만진 후 입, 코 또는 눈을 만집니다.

베인 상처, 찰과상 또는 화상을 입어 박테리아가 피부로 침입합니다.