안녕하십니까? 저는 오하이오 주 클리블랜드 소재 Cleveland Clinic의 산부인과 의사이자 감염성 질환 전문의인 Tosin Goje입니다. 오늘 질 분비물에 대해 이야기하고자 합니다. 모든 질 분비물이 비정상인 것은 아닙니다. 우리 모두에게 속성상 투명 내지 우유 색상일 수 있는 일부 분비물이 있습니다. 이는 또한 월경 주기와 함께 변합니다.

황체 생성기 동안 이는 보다 걸쭉하고 크림과 같을 수 있습니다. 배란 동안 이는 보다 늘어나고 묽을 수 있으며, 달걀 흰자와 같은 신축성이 있을 수 있습니다. 물론, 임신 중 양이 더 많은 경향이 있습니다. 따라서 일부 질 분비물은 예상됩니다.