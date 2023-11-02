Goje 박사가 질 분비물에 대해 설명합니다.
안녕하십니까? 저는 오하이오 주 클리블랜드 소재 Cleveland Clinic의 산부인과 의사이자 감염성 질환 전문의인 Tosin Goje입니다. 오늘 질 분비물에 대해 이야기하고자 합니다. 모든 질 분비물이 비정상인 것은 아닙니다. 우리 모두에게 속성상 투명 내지 우유 색상일 수 있는 일부 분비물이 있습니다. 이는 또한 월경 주기와 함께 변합니다.
황체 생성기 동안 이는 보다 걸쭉하고 크림과 같을 수 있습니다. 배란 동안 이는 보다 늘어나고 묽을 수 있으며, 달걀 흰자와 같은 신축성이 있을 수 있습니다. 물론, 임신 중 양이 더 많은 경향이 있습니다. 따라서 일부 질 분비물은 예상됩니다.
그러나 비정상 질 분비물은 상한 생선 또는 상한 달걀 냄새와 같이 톡 쏘는 듯한 생선 냄새와 관련이 있을 수 있습니다. 이는 가려움과 관련이 있을 수 있고, 때때로 밝은 노란색 또는 녹색 치즈와 같은 분비물 또는 이와 관련된 일부 출혈과 관련이 있을 수 있습니다. 일체의 비정상 질 분비물이 있는 경우, 검사를 받기 위해 담당 서비스 제공자에게 연락하는 것이 권장됩니다.
Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 및 그 계열사. 모든 권리 보유.