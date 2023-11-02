망막 전문의로, 저는 황반 변성이 있는 많은 환자들을 치료합니다. 많은 환자들은 고령이고, 성인 자녀가 종종 어머니와 아버지를 모시고 오며, 자녀가 알고 싶어하는 주요 사실은 자신이 황반 변성에 걸릴 운명인가?입니다. 이에 대한 답변은 아니요이나, 위험을 줄이기 위해 할 수 있는 일이 분명히 있습니다.

물론 가장 확실한 방법은 젊어지는 것입니다. 그러나 이는 가능하지 않기에, 우리는 금연이 여전히 위험을 줄이기 위해 할 수 있는 가장 큰 조치라는 것을 알고 있습니다. 심지어 흡연량을 줄이는 것이 도움이 될 수 있다고 생각합니다.

두 번째로 주 3회분의 브로콜리, 시금치 또는 케일 등 짙은 녹색 잎 채소와 같은 음식 섭취도 정말로 도움이 됩니다. 당근은 여전히 훌륭하나 짙은 녹색 채소가 훨씬 더 많은 영향을 미치는 것으로 보입니다.

오메가 3 지방산이 풍부한 음식 섭취는 정말로 도움이 되며, 지방이 많은 생선, 아몬드, 호두가 이에 포함됩니다. 그러나 보충제가 이러한 음식 섭취만큼 정말로 도움이 된다고 생각하지 않습니다. 마지막으로, 최소 주 3회 30분간 심혈관 운동이 정말로 도움이 됩니다.