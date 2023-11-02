저는 매일 부유물로 내원하는 환자를 진료합니다. 부유물이란 무엇입니까? 부유물은 시야에 보이는 작은 반점, 털 또는 벌레로, 몇 번이고 털어내려 해도 사라지지 않습니다. 이는 나이가 들어감에 따라 신체의 다른 모든 부위와 마찬가지로 처지기 시작하는 유리체라는 젤이 있기 때문입니다. 젤의 섬유가 서로 응집되어 그림자를 드리웁니다. 이를 부유물로 보게 됩니다.

이 젤이 망막이라는 눈 뒤쪽에서 분리되는 경우, 젤이 망막을 잡아당기고 때때로 망막을 자극하여 빛 또는 깜박임 또는 섬광을 유발합니다. 많은 사람은 2초 길이의 혜성과 같이 시야의 구석에서 작은 활모양의 빛으로 이를 보게 됩니다.

부유물에 관심을 갖는 이유는 때때로 젤이 망막에서 분리될 때 망막을 놓아주지 않고 이를 잡아당기거나 찢을 수 있기 때문입니다. 따라서 부유물 또는 번쩍거림이 갑자기 많아지거나, 가장 우려스럽게 구석에서 측면으로 어두운 점 또는 검은 점이 이동하는 경우 안과 의사에게 전화하십시오.

다행스럽게도, 단순히 섬광과 부유물인 경우 대부분의 환자는 어떠한 치료도 받지 않아도 됩니다. 보통 시간과 중력이 부유물을 사라지게 만듭니다. 그러나 일부 사람의 망막에서 구멍 또는 찢김이 발견되는 경우, 진료실에서 레이저로 치료하여 망막 박리라는 보다 심각한 문제의 발생을 예방할 수 있습니다.