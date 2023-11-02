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Falk 박사가 홍조에 대해 설명합니다.

안녕하십니까? 저는 Sandy Falk입니다. 저는 산부인과 의사이며, 매뉴얼의 편집장입니다. 오늘은 홍조에 대해 이야기해 봅시다. 홍조는 정말로 여성의 삶의 질을 훼손시킬 수 있습니다. 이를 개선하기 위해 취할 수 있는 많은 다른 접근법이 있습니다.

따라서 귀하가 제 환자이고 내원하는 경우, 모든 옵션을 검토할 것입니다. 냉각 기법, 창문 열기, 얼음 찜질 등, 또는 비호르몬 약물, 또는 호르몬 요법인지와 관계없이 이에는 많은 장단점이 있기에, 많은 정보를 받게 될 수 있습니다.

우리가 모든 옵션을 살펴본 후, 많은 경우에 환자는 “Falk 박사님, 어떤 옵션을 선택하시겠습니까?”라고 질문할 것입니다. 이는 정보를 체계화하는 데 도움이 되기에 좋은 질문이라고 생각합니다. 제 선택지는 귀하의 선택지와 다를 수 있으나, 최소한 의사 결정 시 제가 고려하는 사항에 대해 귀하에게 알려드릴 수 있습니다.

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