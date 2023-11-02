안녕하십니까? 저는 Sandy Falk입니다. 저는 산부인과 의사이며, 매뉴얼의 편집장입니다. 오늘은 홍조에 대해 이야기해 봅시다. 홍조는 정말로 여성의 삶의 질을 훼손시킬 수 있습니다. 이를 개선하기 위해 취할 수 있는 많은 다른 접근법이 있습니다.

따라서 귀하가 제 환자이고 내원하는 경우, 모든 옵션을 검토할 것입니다. 냉각 기법, 창문 열기, 얼음 찜질 등, 또는 비호르몬 약물, 또는 호르몬 요법인지와 관계없이 이에는 많은 장단점이 있기에, 많은 정보를 받게 될 수 있습니다.