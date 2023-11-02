Falk 박사가 폐경에 대해 설명합니다.
안녕하십니까? 저는 Sandy Falk입니다. 저는 산부인과 의사이며, 매뉴얼의 편집장입니다. 오늘은 폐경에 대해 이야기해 봅시다. 의사로서 진료하는 동안, 저는 폐경 환자를 돕는 것이 정말로 중요함을 발견했습니다. 이는 보통 한 단계 프로세스가 아닙니다. 폐경에 관한 많은 정보가 있으나, 모든 정보가 정확한 것은 아닙니다.
귀하가 제 환자라면, 저는 제일 먼저 귀하가 경험하고 있는 모든 증상을 살펴볼 것입니다. 그 후 폐경 주기 파괴라는 접근법을 사용합니다.
폐경의 가장 흔한 3가지 증상은 홍조, 수면 장애, 기분 변화입니다. 어떤 증상이 가장 괴로운지 질문할 것입니다. 보통 많은 증상들이 서로에게 영향을 미치기에, 이 증상을 가장 먼저 해결해야 합니다. 최악의 증상을 먼저 해결하는 것이 이러한 주기를 파괴하는 방법입니다.
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