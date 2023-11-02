안녕하십니까? 저는 Sandy Falk입니다. 저는 산부인과 의사이며, 매뉴얼의 편집장입니다. 오늘은 폐경에 대해 이야기해 봅시다. 의사로서 진료하는 동안, 저는 폐경 환자를 돕는 것이 정말로 중요함을 발견했습니다. 이는 보통 한 단계 프로세스가 아닙니다. 폐경에 관한 많은 정보가 있으나, 모든 정보가 정확한 것은 아닙니다.

귀하가 제 환자라면, 저는 제일 먼저 귀하가 경험하고 있는 모든 증상을 살펴볼 것입니다. 그 후 폐경 주기 파괴라는 접근법을 사용합니다.