Archer 박사가 소아 고혈압에 대해 설명합니다.
안녕하십니까? 저는 Jeremy Archer로, 소아 심장전문의 겸 매뉴얼의 편집자입니다. 소아가 성인과 마찬가지로 고혈압에 걸릴 수 있다는 것을 알고 계십니까? 소아의 혈압이 높을수록 성인이 된 후 심장병에 걸릴 가능성이 더 높기에 저는 이를 정말로 중요하게 생각합니다.
대부분의 소아의 경우 3세부터 매년 소아과의사 또는 주치의가 혈압을 측정해야 합니다. 조산했거나 신장 질환과 같은 다른 의학적 상태가 있는 소아의 경우 훨씬 더 일찍 이를 시작해야 할 수 있습니다.
소아에게 고혈압이 있는 경우, 치료를 받아야 할 수 있습니다. 많은 소아에서, 이는 식단을 바꾸거나 신체 활동량을 늘리는 것을 의미할 수 있습니다. 그러나 일부의 경우, 이는 혈압약 복용을 의미할 수 있습니다. 고혈압 치료 방법과 관계없이, 제가 소아의 혈압 관리를 돕는 경우 소아의 미래에 변화를 가져올 수 있다는 것을 알고 있습니다.
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