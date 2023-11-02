안녕하십니까? 저는 Jeremy Archer로, 소아 심장전문의 겸 매뉴얼의 편집자입니다. 소아가 성인과 마찬가지로 고혈압에 걸릴 수 있다는 것을 알고 계십니까? 소아의 혈압이 높을수록 성인이 된 후 심장병에 걸릴 가능성이 더 높기에 저는 이를 정말로 중요하게 생각합니다.

대부분의 소아의 경우 3세부터 매년 소아과의사 또는 주치의가 혈압을 측정해야 합니다. 조산했거나 신장 질환과 같은 다른 의학적 상태가 있는 소아의 경우 훨씬 더 일찍 이를 시작해야 할 수 있습니다.