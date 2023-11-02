안녕하십니까? 저는 Jeremy Archer로, 소아 심장전문의 겸 매뉴얼의 편집자입니다. 자녀의 담당 의사가 심초음파를 지시하는 경우 무엇을 예상할 수 있습니까? 심초음파는 임산부가 실시하는 것과 같은 초음파로, 차이점은 음파가 아기가 아닌 자녀의 심장 사진을 촬영한다는 것입니다.

이제 심초음파는 아프지 않지만, 익숙하지 않은 장비, 소아가 모를 수 있는 사람, 가만히 누워 지시를 따라야 할 필요로 인해 무서울 수 있습니다. 먼저, 기사는 초음파 카메라에 젤을 바릅니다. 기사는 소아의 가슴에 이를 부드럽게 올려 놓고 최상의 사진을 얻기 위해 이를 움직이는 방법을 설명합니다. 전체 검사에는 30~45분이 소요됩니다.