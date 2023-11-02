의학적 치료를 위해 정맥에 바늘 천자를 반복하면 정맥에 흉터가 생기거나 약해질 수 있습니다. 또한 일부 약물은 보다 작은 정맥을 직접 손상시킬 수 있습니다. 중심 정맥 카테터(CVC)와 말초 삽입 중심 카테터(PICC 라인)는 빈번한 바늘 천자 없이 장기적인 정맥 접근을 제공합니다.

CVC는 초음파 유도 하에 흉부 또는 경부의 대정맥으로 삽입할 수 있습니다. 유도 와이어는 무감각하게 만든 피부를 통해 심장에 가까운 대정맥으로 삽입합니다. 유도 와이어 위에 도관집을 삽입합니다. 두 번째 작은 절개를 통해, 카테터를 피부 아래로 삽입하여 정맥으로 보냅니다. 그 후 카테터를 흉부에 고정합니다.

때때로 주입 포트를 피부 아래에 삽입합니다. 다른 유형의 중심 정맥 카테터는 일시적 사용으로 설계되고 외과적 이식을 필요로 하지 않습니다. PICC 라인은 팔 또는 손의 정맥에 삽입하는 보다 긴 카테터입니다. 카테터는 상대 정맥에 도달할 때까지 정맥계를 통과합니다.