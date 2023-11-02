심장 전도계
심장은 규칙적인 박동으로 4개의 방을 수축하거나 압착하여 전신으로 혈액을 내보냅니다. 각 심박동은 심장의 특정 경로를 통해 이동하는 전기 신호로 인해 발생합니다. 심장의 전기 신호는 우심방이라는 심장의 우측 상단 방에 있는 동방 결절(SA 결절)에서 시작됩니다.
전기 신호는 우심방과 좌심방을 통해 이동하여 심방을 수축시키고 혈액을 아래의 방인 좌측과 우측 심실로 밀어내도록 도와줍니다. 전기 신호는 방실 결절(AV 결절)에서 느려지기에, 심방의 혈액이 심실로 이동할 시간이 있습니다.
전기 신호는 히스 다발을 따라 계속하여 아래로 이동한 후, 심실 내에 위치한 좌측과 우측 다발갈래로 이동합니다. 신호가 심실에 도달할 때, 이는 심실을 수축시키고 혈액을 폐와 신체로 내보냅니다. 이 주기는 분당 60~100회 박동의 정상 속도로 반복되나, 수면하는 동안 보다 느리고 운동하는 동안 보다 빠를 수 있습니다.
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