심장은 규칙적인 박동으로 4개의 방을 수축하거나 압착하여 전신으로 혈액을 내보냅니다. 각 심박동은 심장의 특정 경로를 통해 이동하는 전기 신호로 인해 발생합니다. 심장의 전기 신호는 우심방이라는 심장의 우측 상단 방에 있는 동방 결절(SA 결절)에서 시작됩니다.

전기 신호는 우심방과 좌심방을 통해 이동하여 심방을 수축시키고 혈액을 아래의 방인 좌측과 우측 심실로 밀어내도록 도와줍니다. 전기 신호는 방실 결절(AV 결절)에서 느려지기에, 심방의 혈액이 심실로 이동할 시간이 있습니다.