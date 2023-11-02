심장 전도계의 문제로 인해 심장이 너무 빨리 뛰거나 너무 느리게 뛰거나 불규칙적으로 뛸 수 있습니다. 도관 절제술은 이상 심장 박동을 유발할 수 있는 심장 조직의 작은 부위를 비활성화하기 위해 고주파 또는 냉각 에너지를 사용하는 의료 절차입니다. 이는 나머지 심장 근육을 손상시키지 않고 정상 심장 박동을 복원하는 데 도움이 됩니다.

절차가 시작되기 전 서혜부 부근의 피부를 마비시키기 위해 국소 마취제를 사용합니다. 도관집이라는 작은 바늘과 얇은 튜브를 이 부위의 혈관에 삽입합니다. 도관이라는 유연한 튜브는 도관집을 통해 혈관으로 삽입한 후 조심스럽게 심장까지 유도합니다.

절제 전, 치료해야 할 심장 부위를 표시하기 위해 특수 도관을 사용하여 심장의 전기계를 매핑할 것입니다. 도관이 비정상 부위에 도달하면, 도관 끝부분의 전극이 고주파 에너지를 방출합니다. 이 에너지는 비정상 박동을 허용하는 심장 조직의 작은 부위를 가열하고 비활성화합니다.