6개월 전, 저는 심각한 자동차 충돌 사고를 겪었습니다. 저는 경미한 부상을 입었지만 다른 운전자는 부상이 심각했습니다. 사고 이후로 저는 죄책감과 수치심에 휩싸여 있습니다. 그리고 사고를 일으킨 건 제 탓이라 생각합니다. 다시 차에 타는 게 두렵고, 그 모든 일이 벌어진 교차로 근처에는 적극적으로 가지 않으려 합니다. 밤에 사고가 난 시간 즈음이 되면 종종 끔찍하고 생생한 사고 기억들이 종종 되살아납니다. 트라우마를 끊임없이 되새기다 보니 집중하기도 어렵고 잠도 잘 못 잡니다.