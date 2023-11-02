양극성 장애를 진단받았을 때, 저는 한계점에 다다른 상태였습니다. 저는 그 상황을 설명할 적절한 단어를 찾지 못했습니다. 많은 동료들이 이해하지 못했습니다. 어떤 날은 세상을 다 가진 듯한 기분이었습니다. 밤새도록 학생들을 위한 수업 계획을 세우느라 거의 잠을 자지 못했고, 머릿속에서 맴도는 생각들을 정리하려고 애썼습니다.

그러나 그러고 나면 몇 주 동안 우울해지곤 했습니다. 수업과 학생들에 대한 흥미를 잃곤 했습니다. 피로가 너무 심했고요. 잠을 너무 많이 자곤 했습니다. 그리고 집중하기 어려웠습니다. 양극성 장애는 조증과 우울증이라는 기분 장애의 두 가지 극단적 상태 또는 양극을 포함하는 기분 장애입니다. 이는 유전적인 것으로 생각됩니다.