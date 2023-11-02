제 어머니 로즈는 손주 4명을 둔 78세의 할머니입니다. 어머니는 가족과 함께 시간을 보내는 것을 좋아하며, 휴일은 어머니가 연중 가장 좋아하는 시간입니다. 어머니는 젊었을 때도 훌륭한 스토리텔러였으며, 종종 만난 사람들과 가본 적이 있는 곳들에 대해 가장 재미있는 일화를 우리에게 알려주었습니다.

몇 년 전, 저는 어머니가 물건을 잘못 찾고, 약속을 지키지 못하고, 반복적인 질문을 하는 것을 알게 되었습니다. 그녀는 자신이 만났던 사람들의 이름을 종종 잊어버리고 그들의 이름을 기억해 내는 것이 어렵기만 합니다. 처음에는 그리 대수롭게 생각하지 않았지만, 기억력 문제가 점차적으로 더 빈번해졌습니다. 가족들은 걱정을 하기 시작했으며, 어머니와 함께 의사를 방문해 그동안 우리가 발견한 일부 증상들에 대해 상담하였습니다.

그 후 의사는 치매를 진단하기 위한 정신 상태 검사, 혈액 검사, 신경학적 검사, CT 스캔, MRI를 실시했습니다. 의사들이 일부 다른 뇌 질환을 배제한 후, 어머니에게 알츠하이머병 진단을 내렸습니다. 이 병은 기억력, 사고력, 판단력, 학습 능력에 영향을 미칩니다.