올림픽 경기를 처음 본 순간부터 저는 체조 선수가 되고 싶었습니다. 저는 어릴 때부터 승부욕이 매우 강해서 모든 여가 시간을 체육관에서 보내며 연기를 완벽하게 다듬고 언젠가 메달을 따는 날을 꿈꿨습니다.

고등학교에 입학했을 때, 저는 제 몸에 대해 매우 신경 쓰게 되었습니다. 저는 체조 연기의 모든 부분이 완벽하기를 원했습니다. 그래서 저는 음식량을 재고, 먹는 모든 음식의 칼로리를 계산하고, 하루에 여러 번 체중을 쟀습니다. 때로는 가족이나 친구들이 눈치채지 못하게 음식을 숨기거나 버리기도 했습니다.

한동안은 제가 하는 일을 숨길 수 있었지만, 부모님은 뭔가 잘못됐다는 것을 눈치채고 저를 병원에 데려갔습니다. 평가 후, 의사는 신경성 식욕부진이라고 진단을 내렸습니다. 거식증은 끊임없이 마른 몸매를 추구하며, 신체 이미지가 왜곡되어 있고, 비만을 극도로 두려워하며, 음식 섭취를 제한하여 저체중 상태에 이르는 특성이 있는 섭식 장애입니다.