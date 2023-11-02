손주들은 제 전부입니다. 저는 아이들을 학교에서 데려오고 주말에 놀이터에 데려가는 것을 정말 좋아합니다. 하지만 62년을 살아오면서 나쁜 습관이 생겼고, 손주들을 쫓아가기 힘들다는 것을 깨달았습니다.

저는 십대 때 담배를 피우기 시작했습니다. 부모님 두 분 모두 흡연자셨기 때문에, 저는 담배 연기 속에서 자랐습니다. 몇 년 후 가래가 섞인 기침이 생기자 가족들은 제가 금연하길 원했습니다. 운동할 때 숨쉬기가 점점 더 힘들어졌습니다.

의사는 흉부 X-레이 검사와 폐가 어떻게 기능하는지 확인하는 검사를 실시했습니다. 저는 만성 폐쇄성 폐질환, 즉 COPD를 진단받았습니다. COPD는 기류를 차단하는 만성 폐질환입니다. COPD가 있는 사람은 폐기종, 만성 폐색성 기관지염, 또는 둘 다를 가지고 있습니다.

흡연이 주요 원인일지라도, 급성 악화는 심한 대기 오염, 알레르기, 감염으로 인해 발생할 수 있습니다.