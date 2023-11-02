안녕하세요, 제 이름은 에이든입니다. 저는 책 읽는 것과 블록으로 무언가를 만드는 것을 좋아해요. 저는 책꽂이를 정리할 때 항상 책의 크기가 작은 것부터 순서대로 배열해요. 책들은 책장에 완벽하게 일렬로 놓여 있어야 해요.

블록으로 놀 때에는 빨간색 블록들을 모두 한데 모으고 파란색 블록들도 모두 한데 모아요. 저는 서로 다른 색깔이 닿는 걸 정말 싫어해요. 또한 제 장난감을 다른 사람과 공유하는 걸 좋아하지 않아요. 세균과 병에 걸릴까 봐 두려워요.

어느 날, 엄마가 저를 데리고 병원에 갔어요. 의사 선생님께서 저에게 강박 장애, 즉 OCD가 있다고 말씀하셨어요. OCD 때문에 모든 걸 특정한 방식으로 하고 싶어져요. 그렇게 하지 않으면, 나쁜 일이 일어날까 봐 무서워요.