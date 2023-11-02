작년에 제 남편 앤드류와 저는 결혼 30주년을 기념했습니다. 그로부터 몇 달 후, 앤드류는 뇌졸중을 겪게 되었습니다. 뇌졸중 발병 후, 앤드류의 담당 의사는 그의 언어적 상호작용에 대한 평가를 실시하고 몇 가지 영상 검사들도 했습니다. 검사 결과, 뇌졸중이 뇌의 브로카 영역을 손상시켜 표현력에 문제를 일으킨 것을 확인했으며, 실어증 진단을 받았습니다.

실어증은 구어 또는 문어를 표현하거나 이해할 수 있는 능력을 일부분 또는 완전히 상실하는 증상을 가리킵니다. 앤드류가 말을 할 수 없기에, 많은 좌절을 겪습니다. 그는 단어의 뜻을 알고 어떻게 대답하고 싶은지도 알지만, 올바른 단어를 찾는 것이 그에게는 정말 어렵습니다. 말을 할 때는, 단어들이 아주 천천히, 그리고 많은 노력을 기울여 힘들게 나옵니다.