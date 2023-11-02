보이지 않는 장애: 실어증
작년에 제 남편 앤드류와 저는 결혼 30주년을 기념했습니다. 그로부터 몇 달 후, 앤드류는 뇌졸중을 겪게 되었습니다. 뇌졸중 발병 후, 앤드류의 담당 의사는 그의 언어적 상호작용에 대한 평가를 실시하고 몇 가지 영상 검사들도 했습니다. 검사 결과, 뇌졸중이 뇌의 브로카 영역을 손상시켜 표현력에 문제를 일으킨 것을 확인했으며, 실어증 진단을 받았습니다.
실어증은 구어 또는 문어를 표현하거나 이해할 수 있는 능력을 일부분 또는 완전히 상실하는 증상을 가리킵니다. 앤드류가 말을 할 수 없기에, 많은 좌절을 겪습니다. 그는 단어의 뜻을 알고 어떻게 대답하고 싶은지도 알지만, 올바른 단어를 찾는 것이 그에게는 정말 어렵습니다. 말을 할 때는, 단어들이 아주 천천히, 그리고 많은 노력을 기울여 힘들게 나옵니다.
진단을 받자마자, 앤드류가 언어 치료사와 상담을 시작할 수 있도록 치료 계획을 세웠습니다. 앤드류는 언어 능력을 향상시키기 위해 열심히 노력하는 동안, 때때로 자신의 필요를 표현하기 위해 컴퓨터 기반 기기와 의사소통합니다. 현재 남편과 소통하는 것이 상당히 다르긴 하지만, 앤드류는 열심히 노력을 하고 있으며 잃어버린 일부 능력을 회복하기 위해 계속해 싸워나갈 것입니다.
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