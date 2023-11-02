수십 년 동안, 저는 유명 레스토랑에서 주방을 이끌었습니다. 채식주의자 셰프로 일하는 것은 힘들고 매우 바쁘지만, 즐겁게 일하며 성공을 이루었습니다. 시간이 지나고 60대에 이르면서, 평소보다 더 빨리 지치는 제 자신을 발견했습니다. 더 짜증이 나고 우울해지기도 했습니다. 손과 발이 저리기도 하고, 재료를 자르거나 음식 조리를 하는 것이 어려워졌습니다. 한동안 제 증상을 무시하고 지내다가, 저린 증상이 이제는 다리의 감각 상실로 바뀌는 것을 발견하고 의사를 방문했습니다. 혈액 검사를 한 후, 중증 비타민 B12 결핍으로 인한 빈혈을 진단받았습니다.