많은 사람들이 휴가와 휴일을 보내기 위해 내가 사는 지역을 방문하지만, 운이 좋은 저는 해변과 산에서 멀지 않은 곳에서 살고 있습니다. 야외에서 시간을 보내는 것이 제가 사는 곳의 삶의 한 형태입니다. 대학에 입학해 첫 학기를 시작할 때쯤, 날씨가 추워지면 손이 무감각해지고 저린다는 것을 알게 되었습니다. 손가락에도 창백한 부위와 반점이 나타났습니다. 특히 스트레스를 받았을 때는 수업에 제출할 에세이와 리포트를 타이핑하는 것이 매우 어려워졌습니다. 그리고 종종 손을 따뜻하게 하기 위해 하던 일을 중단해야 했습니다.