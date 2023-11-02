보이지 않는 장애: 레이노 증후군
많은 사람들이 휴가와 휴일을 보내기 위해 내가 사는 지역을 방문하지만, 운이 좋은 저는 해변과 산에서 멀지 않은 곳에서 살고 있습니다. 야외에서 시간을 보내는 것이 제가 사는 곳의 삶의 한 형태입니다. 대학에 입학해 첫 학기를 시작할 때쯤, 날씨가 추워지면 손이 무감각해지고 저린다는 것을 알게 되었습니다. 손가락에도 창백한 부위와 반점이 나타났습니다. 특히 스트레스를 받았을 때는 수업에 제출할 에세이와 리포트를 타이핑하는 것이 매우 어려워졌습니다. 그리고 종종 손을 따뜻하게 하기 위해 하던 일을 중단해야 했습니다.
연례 신체 검사를 받을 때, 의사에게 추위 민감성에 대해 이야기 했습니다. 그때 의사가 레이노 증후군에 대해 설명했습니다. 손가락이나 발가락의 작은 동맥이 평상시보다 더 좁아지는 이 질환은 추위나 스트레스에 노출될 때 발생합니다.
이제 무엇때문에 그런 문제를 겪게 되는지 알고 항상 따뜻하게 유지하기 위해 최선을 다합니다. 손과 손목에 착용하는 보온 워머는 타이핑을 하거나 필기를 해야 할 때 많은 도움이 되었습니다. 저는 봄 학기 동안 스페인 남부에서 진행되는 해외 유학 프로그램에 참석하기로 결정하였습니다. 화창하고 좋은 날씨는 레이노 증후군 증상을 조절하는 데 큰 도움이 될 것입니다.
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