십대였을 때 저는 트랙과 경기장, 드라마 클럽, 농구 등 모든 활동들로 바쁘게 보냈습니다. 신체적으로 활동적인 것이 항상 나에게 중요했죠. 많은 활동으로 빡빡한 일정을 유지하고, 밖에 나가 새로운 모험을 경험하는 것을 좋아합니다.

정확히 언제인지 말하기 어렵지만, 29세 생일이 지난 후 몸의 에너지가 급격히 떨어졌습니다. 다리가 저리고 무감각해진 것을 알게 되었습니다. 시력이 흐려지고 균형도 잡지 못했습니다. 증상이 몇 개월 동안 나타났다 사라지기도 하고, 때때로 아들이 유아원에서 집으로 가져온 세균으로 인해 병이 난 후 악화되기도 합니다. 의사는 뇌와 척수 MRI를 포함해 많은 검사를 실시했으며 MS라고도 하는 다발성 경화증을 앓고 있다고 확진했습니다.

MS는 대부분의 신경 섬유를 덮는 덮개에 염증을 유발하는 질환입니다. 이 염증은 신경이 제대로 기능하지 못하게 합니다. MS의 원인은 알려져 있지 않지만, 아직 알지 못하는 어떤 물질이 인체의 면역체계로 하여금 자신의 조직을 공격하도록 유발할 때 발생하는 것으로 생각됩니다.