저는 낫적혈구병을 가지고 태어났습니다. 평생 안고 살아가야 하는 적혈구 질환입니다. 이 질병은 아프리카 또는 미국 흑인계 혈통의 사람들에게 가장 흔하게 나타납니다. 낫적혈구병은 가족력이 있는 질환입니다. 제 부모 각각 낫적혈구 세포 유전자를 하나씩 가지고 있고, 제 형제들은 하나씩만 물려받았지만, 저는 두 개의 낫적혈구 세포 유전자를 물려받았습니다.

진단을 받았을 때, 많은 적혈구가 특이한 형태를 띠는 것을 발견했습니다. 원판과 같은 형태를 띠는 대신, 일부는 초승달 모양이며, 쉽게 분해되고, 이로 인해 신체 기관이 기능하는 데 필요한 혈액을 얻기 힘들게 만듭니다.

첫 번째 철인 3종 경기를 위해 훈련하던 중, 낫적혈구 통증 위기, 즉 격렬한 운동으로 인해 증상이 악화되는 에피소드를 경험했습니다. 다리와 팔의 뼈가 쑤시고, 열이 났고 숨을 제대로 쉬기가 힘들었습니다.