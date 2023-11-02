유아들을 돌보는 교육자로서, 매일매일이 즐겁습니다. 저는 아이들이 자라는 것을 지켜보며 창의력을 발휘하는 재미있고 즐거운 환경에서 일하는 것을 좋아합니다. 항상 점심 식사를 할 시간이 많지는 않습니다. 그리고 하루 일과를 마친 후에는 요리만큼은 정말 하고 싶지 않습니다. 최근에는 패스트푸드를 많이 먹고 테이크아웃을 하고 있습니다. 지난 몇 개월 동안, 배의 팽창감, 가스가 많고 자주 복통이 일어난다는 것을 알게 되었습니다. 어떤 날은 정말로 변비가 매우 심하고 어떤 날은 설사가 있습니다.

또한 스트레스와 불안으로 인해 어려움을 겪고 있으며 수면을 유지하는 데도 문제가 있습니다. 저는 의사를 방문하여 증상에 관해 논의하고 궤양성 결장염, 복강병과 같은 다른 질환을 배제하기 위해 일부 혈액 검사를 실시했습니다. 그러나 검사 결과는 정상이었습니다. 결국, 저는 과민성 장증후군, 즉 IBS 진단을 받았습니다. IBS의 원인은 명확하지 않습니다. 제 의사와 저는 고칼로리의 기름기가 많은 음식이 문제를 일으키는 것 같다고 의심합니다. 그래서 양을 줄이고 더 많은 섬유질을 섭취하는 저지방 식사를 시도하고 있습니다.