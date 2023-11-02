제 이름은 파티마이고, 65세입니다. 예술사 애호가인 저는 지역 박물관에서 일하는 것을 좋아합니다. 얼마 전, 거의 지난 한 해에 걸쳐, 저는 체중이 증가하고 피로감을 느끼기 시작했습니다. 박물관에서 일을 할 때는, 항상 추위에 떨었습니다. 처음에는, 단지 피곤해서 그럴 거라고 생각했지만, 박물관 내에 몇몇 그림의 위치를 잊어버리기 시작했을 때는, 의사를 만나러 가야 했습니다.

의사는 제가 맥박이 느리고 혈중 콜레스테롤 수치가 높다는 것을 확인했습니다. 갑상선 자극 호르몬 혈액 검사를 지시한 후, 의사는 제게 저활동성 갑상선이 있음을 발견했습니다. 저는 갑상선기능저하증을 진단 받았습니다. 이 질환은 갑상샘 호르몬의 부적절한 생산과 필수 신체 기능의 저하를 일으키는 갑상선 질환입니다.