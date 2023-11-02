심장 도관술은 의사가 심장이 얼마나 잘 펌프질을 하는지 확인하고 심장 자체에 혈액을 공급하는 혈관인 관상동맥이 좁아지거나 막힌 것과 같은 특정 심장 장애를 식별하고 치료하는 데 도움이 되는 안전하고, 흔하며, 중요한 진단 도구입니다.

이 시술은 병원에서 실시하며 카테터라는 유연한 플라스틱 관을 삽입합니다.

의사는 서혜부 근처의 대퇴 동맥이나 손목의 요골 동맥을 통해 카테터를 삽입할 수 있습니다.

카테터를 삽입할 부위를 마취하기 위해 국소 마취제를 주사합니다.

의사는 피부의 마취된 부위를 통해 특수 천자 바늘을 동맥으로 삽입합니다.

그 후 삽입기이라는 또 다른 관을 동맥에 삽입합니다.

의사는 영상 스크린의 도움을 받아 와이어로 유도한 삽입기를 통해 카테터를 동맥과 심장으로 삽입합니다.

카테터가 관상동맥에 도달하면, 의사는 카테터를 통해 심장의 동맥을 볼 수 있게 하는 조영제를 주사합니다.

폐색이 발견되는 경우, 의사는 카테터에 있는 풍선을 사용하여 이를 제거할 수 있습니다.

폐색을 제거한 후, 의사는 카테터와 풍선을 제거합니다.