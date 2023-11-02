미국 FDA 2023년 5월 지침 문서에서 발췌한 데이터: 혈액 및 혈액제제에 의한 인체 면역결핍 바이러스 전파 위험을 줄이기 위해 개별 위험 기반 질문을 이용한 공여자 적합성 평가에 대한 권장사항.