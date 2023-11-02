헌혈을 할 수 없게 하는 일부 조건*
조건
영구 또는 임시 부적격
설명
감염 및 감염 위험
영구
여기에는 HIV 감염 검사 결과가 양성이었던 적이 있는 모든 사람이 포함됩니다.
여기에는 HIV 감염 치료를 위해 약물을 복용한 적이 있는 사람이 포함됩니다.
HIV 감염 위험을 증가시키는 활동
임시
HIV 감염을 예방하기 위해서는 주사로 투여하는 모든 약물(예: 지속성 항바이러스 PrEP 또는 PEP)을 마지막으로 사용한 후 2년이 지나야 합니다.
HIV 감염을 예방하기 위해서는 경구 약물(항바이러스 PrEP 또는 PEP)을 마지막으로 사용한 후 3개월이 지나야 합니다.
마지막 고위험 활동이 있은 후 3개월을 기다립니다. 활동에는 다음이 포함됩니다.
B형 또는 C형 간염 감염
영구
바이러스성 간염을 앓았었거나 B형 또는 C형 간염 검사 결과가 양성이었던 사람은 헌혈할 수 없습니다.
간염, 노출
임시
노출 가능성(간염이 있는 사람과 생활하거나 성관계를 갖는 경우, 72시간 이상 교도소에 수감된 경우 또는 인간으로부터 피부를 물려 벌어진 상처가 있는 경우)이 있은 후에는 12개월을 기다려야 합니다.
말라리아에 걸렸거나 말라리아에 노출된 경우
임시
말라리아 치료 후 또는 말라리아가 정기적으로 발생하는 지역에 거주한 후에는 3년 동안 기다려야 합니다.
말라리아가 정기적으로 발생하는 지역을 방문한 후에는 3개월 동안 기다려야 합니다.
수혈
임시
미국에서 수혈을 받은 사람은 3개월을 기다려야 합니다.
임시
최근의 지카 바이러스 감염의 경우, 미국 FDA는 사람들에게 증상의 해결일 또는 마지막 양성 검사 결과 중 더 나중으로부터 120일을 기다릴 것을 권장합니다.
백신(살아있거나 약독화된 형태의 세균 또는 바이러스로 만든 백신)
임시
대기 기간은 백신에 따라 달라집니다.
암
영구
암이 없더라도 헌혈할 수 없습니다.
암, 기타
임시
암이 없고 12개월 전에 완치되었다면 헌혈할 수 있습니다.
완전히 제거된 치료 가능한 형태(예: 작은 피부 암)의 경미한 암이 있는 사람의 경우에는 12개월 전에 헌혈할 수 있습니다.
기타
빈혈(혈액 내 헤모글로빈 수치 낮음)
임시
빈혈을 치료한 후에는 헌혈할 수 있습니다.
출혈 장애, 선천성
영구
—
심장 질환
임시
모든 심장 질환은 의학적으로 평가되고 치료되어야 하며, 사람들은 지난 6개월 이내에 심장 관련 증상이 없어야 합니다.
임시
혈압이 조절된 후에는 헌혈할 수 있습니다.
최근에 큰 수술을 받은 경우
임시
—
임신
임시
사람들은 출산 후 6주를 기다려야 합니다.
아시트레틴, 두타스테리드, 에트레티네이트, 피나스테리드, 이소트레티노인 등의 약물(일부)
임시
대기 기간은 약물에 따라 달라집니다.
대부분의 약물은 헌혈 부적격의 요인이 되지 않습니다.
* 혈액은 또한 다양한 세균에 대해 배양됩니다.
미국 FDA 2023년 5월 지침 문서에서 발췌한 데이터: 혈액 및 혈액제제에 의한 인체 면역결핍 바이러스 전파 위험을 줄이기 위해 개별 위험 기반 질문을 이용한 공여자 적합성 평가에 대한 권장사항.
FDA = 미국 식품의약국; HIV = 인체 면역결핍 바이러스; PrEP = 노출 전 예방요법; PEP = 노출 후 예방요법.